錦戸亮が9月21日にBlu-ray / DVD「RYO NISHIKIDO LIVE 2021 “SHABBY”」をリリースする。
本作には錦戸が昨年12月に大阪・大阪城ホールと千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで2公演ずつ行ったアリーナライブより、ファイナルの幕張イベントホール公演の模様を収録。特別仕様盤、初回限定盤、通常盤の3形態が用意され、特別仕様盤には昨年11月に東京・Billboard Live TOKYOで開催されたプレミアムライブ「RYO NISHIKIDO “3N7”」の映像、初回限定盤にはアリーナライブのドキュメンタリーと「RYO NISHIKIDO “3N7”」のメイキングが収められる。特別仕様盤は100ページのスペシャルフォトブック付き。通常盤にはアリーナライブの音源を収録したCDが付属する。
錦戸亮「RYO NISHIKIDO LIVE 2021 “SHABBY”」収録内容
特別仕様盤
DISC1
・錦戸亮 LIVE 2021 "SHABBY" 2021年12月18日 幕張メッセ イベントホール公演映像
DISC 2
・錦戸亮 “3N7” -DAY2- 2021年11月4日 Billboard Live TOKYO公演映像
初回限定盤
・錦戸亮 LIVE 2021 "SHABBY" 2021年12月18日 幕張メッセ イベントホール公演映像
・ LIVE 2021 “SHABBY” ドキュメンタリー映像
・"3N7" メイキング映像
通常盤
・錦戸亮 LIVE 2021 “SHABBY” 2021年12月18日 幕張メッセ イベントホール公演映像
・錦戸亮 LIVE 2021 “SHABBY” ライブアルバムCD