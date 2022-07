SCANDAL「愛情がこもった料理」と「凝った料理」の境界線を議論！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月18日(月)の配信では、人気コーナー「境界線協会」をお届け。今回取り上げた議題は、「愛情がこもった料理」と「凝った料理」の境目です!HARUNA:私たちは、絶賛「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」の北米シリーズ真っ最中なので、事前収録でお届けします。今回は人気コーナー「境界線協会」です!TOMOMI:やったー。HARUNA:新しい議題について考えていきたいと思います。早速、会員から届いたメールを紹介します。<リスナーからのメッセージ・RN. ゆりなさん>SCANDALのみなさん、こんばんは! いつも楽しく聴かせていただいています! この度は境界線協会、通称ABC、またはバウンダリー・バウンダリーに提議したい議題ができたので、メールをさせていただきました!少し前のことです。仕事場の上司と雑談をしていたときのこと。私は職場結婚で、旦那も上司と共通の知り合いなので私の旦那の話になり、「ゆりなちゃんの旦那って細いのによく食べるよね?」と言われました。私は自分の旦那がそんな大食いのイメージがないので「そんなことないですよ。他の男の人に比べたらあまり食べないほうじゃないですか?」と答えました。旦那は一回の食べる量が多いタイプではなく、ちょこちょこと何回かにわけて食べるという回数が多いタイプです。仕事場でもなにかしらをつまんでいることがよくあるそうなので、その上司にはすごく食べるイメージに映っていたらしく「すごい食べてるもん! 家での料理が美味しくないんじゃない? もっと凝った料理を作ってあげれば」とまで言われてしまいました……。なんでそこまで言われなきゃいけないのか、かなり腹が立ちました(愚痴になってしまいました、すいません)。話をうまく流したつもりだったのですが、帰ってきてからそのことが気になってしまい、「凝った料理」ってなんだ?「愛情がこもった料理」と「凝った料理」は必ずしもイコールではないよな? 境界線があるのか? といろいろと疑問が出てきてしまいました。私の考える「凝った料理」とは、時間をかけて煮込んだり、出汁を取ったりする、工程が多く時間をかける料理というイメージ。「愛情がこもった料理」は、時短でも相手のことを思って作っていれば、それは愛情がこもった料理だと思います。その人が好きそうな味付けや健康を考えた料理だったりと、喜んでほしいなと言う気持ちがまずは大事だと。そもそも買ってきたお惣菜だって、相手の好きそうなものを選んだり、家計に優しいものにしたり……その時点で愛情があるのではとすら思います。RINA:もお……。TOMOMI:なんやそれ。RINA:これはマジで、真正面から受け取らなくていい言葉やで。HARUNA:うん。RINA:こんなん(言われたら)びっくりするもん。HARUNA:まさかの上司の発言だよね。TOMOMI:衝撃や。MAMI:きっと言った当人も、言ったことは覚えてないよね。TOMOMI:その人からしたら冗談なんかもしれんけど。MAMI:言われたほうはいい気持ちじゃないよね。HARUNA:その上司が思う「凝った料理」だって、凝っていない可能性もあるし。その境界線は曖昧だよね。RINA:なるほどね。ちょっと前にニュースでもやっていたけど、「お惣菜でポテトサラダを買うのってどうなん?」ってあったけど、ポテトサラダってめちゃくちゃ手間がかかるやんか。だからメールで書いてくれた通りやと思う。喜んでほしいという気持ちが大事。MAMI:ジャガイモをチンして出てくるメニューじゃないしね。RINA:本当にそうなんよ。MAMI:お店に売っているお惣菜だって、そのために時間と手間をかけて一所懸命作ってくれているわけで、それこそが愛だもんね。HARUNA:忙しくて作る時間がなくても、「身体にいいものを食べてほしい」って気持ちがあれば、それこそが愛情だし。RINA:上司の言葉は受け止めなくていい!TOMOMI:気にしなくていい!MAMI:その上司の食事がいかに「凝っている」のか、写真を送ってもらいたいね!TOMOMI:「提出してください!」ってね。HARUNA:「凝ってる」「凝ってない」の境界線ね。RINA:この「境界線」は、料理以外もありそうやなあ。とにかく、そんな古い感覚に負けずに頑張って!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056