KANDYTOWNのIOによる大橋リナ写真集、即完売を受け再販決定

ヒップホップクルー・KANDYTOWNに所属するIOが撮る大橋リナの写真集「VANESSA」が、2022年7月20日より再び発売となった。

本作品は6月に特設サイトにて突如発売されたが、即完売となっていたため重版が待ち望まれていたもの。同じく売り切れとなっていた関連グッズも再発売になっている。さらに、所属するKANDYTOWNのアナログ作品1stアルバム『KANDYTOWN』(4LP)の再プレス盤も同じく7月20日より発売された。

<リリース情報>

大橋リナ写真集「VANESSA」

価格:4300円(税抜)

https://www.valladstudio.com/vanessa

KANDYTOWN

1stアルバム『KANDYTOWN』(4LP)

発売日:2022年7月20日(水)より随時発売

価格:4800円(税別)

品番:WPJL-10052~55(4LP)

https://kandytown.lnk.to/ktlp

=収録曲=

Side A

1. Intro

2. RTN

3. Twentyfive

4. Get Light

Side B

5. Just Sink

6. Evidence

7. Good Die Young

8. Beautiful Life

Side C

9. Round & Round

10. Aint No Holding Back

11. Amazing(Interlude)

12. Feelz

Side D

13. Song in Blue

14. Scent of a Woman

15. Paper Chase

Side E

16. A Bad

17. The Man Who Knew Too Much

18. Against

19. Rainy Night

Side F

20. Oboro

21. Rap City

22. Dejavu

Side G

23. Keep it kool

24. My Business

25. A Bad (Dirty Mix)

26. Song in blue (Remix)

Side H

27. R.T.N (Instrumental)

28. Get Light (Instrumental)

29. Rap City (Instrumental)

30. Oboro (Instrumental)

仕様

・見開きジャケットゲートフォールド仕様

・4枚組の4LP

・180gの重量盤

大橋リナ 公式Instagram:https://www.instagram.com/linaohashi/

KANDYTOWN 公式HP:https://wmg.jp/kandytown/