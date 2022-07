ローソンに『攻殻機動隊』オリジナルジンサワーと等身大グッズが登場

草薙素子のイラストが印象的な『攻殻機動隊 SAC_2045』のオリジナルジンサワーと、オリジナルグッズがローソンに登場する。

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。

Netflixにて全世界独占配信中のシリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』は、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズを手掛けた神山健治と、『APPLESEED』シリーズなどの荒牧伸志によるダブル監督で贈る注目作だ。

謎の存在 "ポスト・ヒューマン" が新たな脅威となった近未来を舞台に、全身義体のサイボーグ、草薙素子が公安9課を率いて電脳犯罪に立ち向かう予測不能な物語が描かれる。

そんな『攻殻機動隊 SAC_2045』の「オリジナルジンサワー」が全国のローソン店頭(ナチュラルローソン、ローソンストア100除く)にて、「A4クリアファイル2枚セット」などのオリジナル商品が@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて2022年7月26日(火)より登場する。

ローソンオリジナルのレッドグレープフルーツジンサワーは、草薙素子がこちらを振り返るイラストが印象的で数量限定となっている。

またオリジナル商品には、「A4クリアファイル2枚セット(全1種)」、「等身大タペストリー(全1種)」がラインナップ。

「A4クリアファイル2枚セット(全1種)」は片面に『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2のティザービジュアルが、もう片面には草薙素子がローソンのウチカフェスイーツを堪能しているイラストを使用。

こちらのイラストは「等身大タペストリー(全1種)」にも使用されており、タペストリーの縦幅は約180cmのビッグサイズ! 草薙素子がお家にいるかのような臨場感が楽しめる。

【関連画像】『攻殻機動隊 SAC_2045』オリジナル商品のデザインを見る(画像6点)

この機会に、ローソンで『攻殻機動隊 SAC_2045』オリジナルサワー&グッズを堪能しよう!

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。

※お酒は20歳になってから。