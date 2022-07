Mrs. GREEN APPLE「初めてレコーディング飛ばしました」新曲『君を知らない』『延々』『Part of me』の制作エピソード

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月8日にリリースされたミニアルバム『Unity』から、新曲の「君を知らない」、「延々」、「Part of me」について、リスナーから届いた感想を紹介し、制作時のエピソードや楽曲への思いを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」7月18日(月)放送分)大森元貴 (Vo/Gt):7月8日金曜日、デビュー記念日でもあるこの日に、僕たちMrs. GREEN APPLEのミニアルバム『Unity』がリリースとなりました~!藤澤涼架 (Key):やったぁ~!若井滉斗 (Gt):わぁ~ありがとうございます!藤澤:すでに先行配信されている楽曲3曲の他に、4曲目に収録されている『君を知らない』、5曲目の『延々』、6曲目の『Part of me』も、ついに解禁しました!大森:はい、ありがとうございます。今夜は、アルバムをゲットしたっていう生徒(リスナー)からの感想をチェックしていきます。【『Unity』フラゲしましたよ~! 先行配信で楽しみにしていた「延々」をすぐに聴きました! 最後の演奏のみの部分なんですが、若干「インフェルノ」っぽいメロディのところがあって懐かしい気分がしたしテンション爆上がりしました!】(13歳)大森:「延々」が「インフェルノ」っぽいメロディということだけど。若井:鋭いよ!大森:鋭いね。アウトロは……キー、調は違うんですけども、アクセントの位置とかも「インフェルノ」のまんまということで。若井:そうなんですよ、実は。大森:「インフェルノ」ってずっと4拍子でいくんだけどさ、ドラムだけ途中で3拍子になるっていう、すごい気持ちの悪いアレンジをしてて……。藤澤:そうだね。大森:そこも「延々」が引き継いでます。はい、ありがとうございます。若井:ありがとうございます。大森:こちらは、スマートフォン向け新作ゲーム『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』のテーマソングとなっています。【『Unity』全曲聴きました。僕は「Part of me」を聴いて泣いてしまい、やっぱりミセスは裏切らないなと思いました。ですが、一番いい意味で裏切られたと思ったのが、「君を知らない」の中の『誰かがしてる縄跳びの中に 僕も入れたなら変われるかな』という歌詞です。僕がミセス先生と出会って一番感銘を受けた「我逢人」を初めて聴いた時と同じような感覚になりました。僕の初CDが『Unity』で、ミセス先生と出会えて本当に良かったです】(13歳)大森:うわぁ、嬉しいわ~。僕もこの歌詞すごい好きですね~。13歳でここの歌詞が刺さってくれるってのは嬉しい。若井:ほんとそうね。藤澤:この曲は、まずレコーディングに向けて、楽器隊でアンサンブルを作るのが大変だったね。このボーカルがさ、結構情緒こもってるというかさ。若井:そう。繊細なね。藤澤:だからこそ、楽器隊は結構……ボーカルを立たせるという意味で、結構キュッとしてたほうがいいんじゃないかなって話を……。元貴がリハいない時に、サポートの2人も含めた4人で話して作ったんだけど、実際元貴に聴いてもらったら……。大森:翌日ね。藤澤:「全然違う!」っていうふうに言われて(笑)。若井:「そうじゃない!」ってね。藤澤:「頭で考えて弾くな!」と。この曲はね。大森:うん……ボーカルを立たせるために、演奏に隙間を作ってもらうようなことは、まぁ引き算だと思うんだけど。そういう曲も大事なんだけど、この曲は違うと。藤澤:うん。大森:熱を帯びていく感じとか、なんとも言えない胸がキュッとなる感じとかを大事にしたいから、そんなに左脳で考えるんじゃないって話をしたね。若井:だから各々が、「君を知らない」に対する思いだったりっていうのを、演奏に込めましたね。【配信が始まって、すぐに『Unity』を通しで聴きました。僕は圧倒的に「Part of me」が好きです。大森先生が鮮度ではなく純度にこだわったとインタビューでも答えられていたように、歌詞にここまでに抱えてきた思いがふんだんに乗せられていて、「ミセスってこういうコアな部分をすごく大事にしてるのが良いよね」とこの曲から再確認させられました。長い活動休止期間ではあったけど、やっぱり僕はミセスが再開するのを待ったのが正解だったなと心から思えて幸せです!】(18歳)3人:ありがとう!大森:「Part of me」が大好きということで、嬉しいね。若井:嬉しいですよ~。大森:「鮮度ではなく純度にこだわった」……たしかに、ミセスはいままで曲を作るときに、30分で作った曲があったり、2時間で作ったりとか、そのときそのときに出てきたフレーズ? 楽器のフレーズとか歌詞とかメロディ……がいいんじゃないか、という美学があったんだけど。この曲はなんか違ったんだよね。僕の中では異質な、また新しい楽曲かなって思います。この曲はどうですか?藤澤:フレーズとかが、すごく難しくできてるわけではないんですよ。なんだけど、この歌詞に合わせたピアノを弾くということは……? みたいな部分で、難しかったっていう言葉も違うんだけど、すごくこだわり抜いた楽曲だなと思います。若井:元貴もね、いままでで1番こう……生みの苦しみがあったから。大森:もう、レコーディングスケジュール飛ばしましたもんね。藤澤:そうだったね。若井:そうそう、そういうのも初めてだったから。自分たちも、いろんな思いを乗せてレコーディングをしましたね。大森:本当だね。いや……書けなくなっちゃったんじゃなくてね、自分を保てなくなっちゃうんじゃないかっていう、そこの恐怖心と闘うのがすごくつらかった楽曲。なんかもう、「Part of me」ができるのが先か、僕が壊れるが先か、みたいな。そういうサバイバルが始まったような……。若井:ギリギリのね。でもこの曲ができて、『Unity』が完成したよね?藤澤:本当だね。大森:まあ、自由に聴いてほしいなって思います!放送日同日に大森元貴の新型コロナウイルス感染の発表がありましたが、今回の放送は事前に収録されたものです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/