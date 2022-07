『初音ミク』たちバーチャル・シンガーをイメージした天然石ブレスレット

バーチャル・シンガー『初音ミク』『鏡音リン・レン』などをイメージした天然石ブレスレットが登場! 2022年7月16日(土)より、天然石を使用したキャラクターアクセサリーブランド「Anaguma」を運営する "めのや" 各店、オンラインショップ「Anaguma-store」にて発売開始となった。

「初音ミク」らバーチャル・シンガーは、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、歌詞とメロディーを入力して歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。2007年に登場した「初音ミク」で大勢のクリエイターが音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。

また「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

この度登場する天然石ブレスレットは、初音ミク、鏡音リン・レン、巡音ルカ、KAITO、MEIKOをイメージ。

イメージカラーや衣装をモチーフに、個性豊かなキャラクターの魅力をたっぷり詰め込んだアクセサリーとなっている。

本アイテムはオンラインショップ「Anaguma-store」、全国のアナヒータストーンズ、 karasade、瑪瑙屋めのや各店、たまゆら東京ソラマチ店にて取り扱い中だ。

Art by KEI, Art by iXima (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net