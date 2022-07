「声は2トーン低く」「第2ボタンまで開襟」モテ声モテ仕草は効果ある？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月19日(火)は、恋愛をテーマにした企画『夏休み入っちゃう! どうしよう!!』を放送。夏休みに入る前に恋を進展させたいリスナーに、パーソナリティのこもり校長と恋愛マニュアルに詳しい番組スタッフがアドバイスをしました。企画を説明する際に番組スタッフが語った恋愛テクニックを紹介します。こもり校長:今夜は、みんな大好き恋愛の授業です! 気づけばもうすぐ夏休み。好きな人と毎日会えなくなっちゃう……と焦っている生徒(リスナー)もいると思います。でも恋愛の授業は校長1人では不安なので、この人にヘルプを頼みました。恋愛マニュアル本を100冊以上読み、数多くの恋愛名言(受け売り)を持つ恋愛マスター! SCHOOL OF LOCK! 職員(スタッフ)のダンガリー先生!ダンガリー先生:こんばんは!こもり校長:よろしくお願いします。ダンガリー先生は、福山雅治先生の声を意識してしゃべっていると聞きましたが?ダンガリー先生:そうです。普段の声よりも2トーン落とすと、女の子にモテやすいんです。低い声のほうが女の子に響きやすいので、今日は2トーン落として話しています……。こもり校長:そういうのって、マジであるんですね!?ダンガリー先生:マジです!こもり校長:(笑)。ダンガリー先生:ほかにも恋愛テクニックを伝えると……今日僕はシャツの第2ボタンまで開けているんですけど、女の子は(胸元の)“Vライン”に弱いんです。こもり校長:(笑)。ダンガリー先生:もう一つ伝えると……今日は腕まくりをしているんですけど、女性は手首を見せられるのが弱いんですよね。こもり校長:見せたら勝ち! みたいなところあるんですか?ダンガリー先生:全然あります。だから、長袖のシャツは袖のボタンを留めないで、腕まくりをしましょう。2回折りましょう。こもり校長:僕は「そうなんだ……!」と思って聞いていましたけど、女性スタッフが「違う!」と首を振っています(笑)。ダンガリー先生:そんなこともあります。こもり校長:ダメじゃないですか……(笑)。(18歳女性)こもり校長:手首好きな子もいるんですね。ダンガリー先生:女子は好きなんですよ!こもり校長:自信がすごいですね(笑)。ダンガリー先生:恋愛マニュアル本に書いてありましたから。こもり校長:あ~、書いてあるのを読んだんですね。今日はこういうのが続きます……(笑)。・「同じクラスの女子が好きだけど、思いがバレそうになって“前は好きだった”と言ってしまった」という中2のリスナー・「小学校から片思いしている男子と、高校で同じ部活になりました。相手の誕生日にプレゼントと“夏休みに一緒に遊びたい”というメッセージを渡したけど、返事がありません」という高2のリスナー・「彼氏がいるんですけど、夏休みは連絡を取っていなくて約束もしていないので、42日間会えないかもしれません」という中1のリスナー・「通学中の電車で目が合う他校の男子が気になっています。仲良くなりたいのですが、近づき方がわかりません」という高1のリスナーと電話をつなぎ、それぞれの恋愛相談にアドバイスをしていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/