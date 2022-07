『リラックマと遊園地』本予告＆KV解禁！追加キャストに山田孝之、上田麗奈

2022年8月25日(木)より独占配信開始となるNetflixシリーズ『リラックマと遊園地』の本予告&キービジュアルが解禁! さらに、主題歌はくるりの『ポケットの中』、追加キャストに山田孝之・上田麗奈が決定した。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

2019年に配信された『リラックマとカオルさん』では、OLのカオルさんと、いつの間にか彼女の家に住み着いたリラックマ、コリラックマ、キイロイトリとのほのぼの同居生活を描いていたが、今回の新作では、よりテンポ感がアップ! 楽しさ満点の遊園地へ遊びに出かけたカオルさんやリラックマたちが、なぜか次々と不思議なハプニングに巻き込まれてしまう、という一日の出来事を描く。

そしてこの度、どんなトラブルが起きてもマイペースなリラックマに癒されまくる本予告とキービジュアルが解禁!

併せて、前作に引き続き、主題歌がくるりの新曲『ポケットの中』に決定、さらに追加キャストとして、多部未華子演じるカオルさんが密かに恋心を抱く ”ハヤテくん” を山田孝之が続投し、新キャラクターの ”遊園地の従業員のお姉さん” を声優の上田麗奈が務めることも決定した。

解禁された本予告では、にぎやかな遊園地でアトラクションを楽しむリラックマたちの愛らしい姿と、リラックマたちが次々とハプニングに巻き込まれていく姿が描かれている。

従業員のお姉さんとなぜかカーチェイスをすることになったり、世界的プロゲーマーを目指す女の子・エミリとゲームの世界に迷い込んだり!? と予期せぬ展開がたっぷり。

でも、どんなにピンチになっても、マイペースで自然と周りを癒すリラックマ。いつもそばに優しく寄り添い笑顔にしてくれるリラックマの姿に、大人も子供も元気をもらえるに違いない。

ほっこりとした物語に音楽で寄り添うのは、 ”古今東西さまざまな音楽に影響されながら、旅を続けるロックバンド” くるりのゆったりとした主題歌『ポケットの中』。リラックマのやさしさに、くるりの心を落ち着かせてくれる音が合わさり、目と耳の両方で観ている人の気持ちをそっと包み込む。

さらに豪華声優陣が、あたたかな声で物語に潤いを与える。

運送会社で働く笑顔が爽やかなお兄さんで、カオルさんが密かに恋心を抱く相手 ”ハヤテくん” を続投するのは、俳優の山田孝之。シリアスな作品からコミカルな作品までどんな役でもこなす俳優が、本作ではイケメンボイスで観る者をやさしく物語に誘う。

また、人一倍真面目で責任感が強く、遊園地を立て直すために色々と仕事を詰め込み悩んでしまう ”従業員のお姉さん” には、『鬼滅の刃』の栗花落カナヲ役など、やわらかくかわいらしい声に定評のある上田麗奈が務める。

SNSで「リラックマのゆるさに癒される」「娘と一緒に見ていたら自分がハマってしまった!」など、『リラックマとカオルさん』でも日本中をほっこりさせてきたリラックマ。

そんなリラックマが、またまたこの夏きっと日本中を癒し、悲しい気持ちもそっと忘れさせてくれるだろう。

