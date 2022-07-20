Novel Core、2ndアルバムから最大の問題作「独創ファンタジスタ」先行リリース

Novel Coreが8月3日（水）にリリースするメジャー2ndアルバム『No Pressure』の最終先行シングルにして最大の問題作「独創ファンタジスタ (Prod. KNOTT)」が、本日7月20日に先行リリースされた。
【画像を見る】Novel Core × Aile The Shota撮り下ろし写真
「独創ファンタジスタ (Prod. KNOTT)」には、関西を拠点に活動し、Shurkn PapやAile The Shotaなどの楽曲を手がけるKNOTTがプロデューサーとして参加。今までのNovel Coreとは全く異なるテイスト、スピード感のあるアッパーなサウンドと、その上で自由奔放に放たれる振り切ったリリックが強いインパクトを残す楽曲となっている。
また、iTunesでは本日から2ndアルバム｢No Pressure｣のプレオーダー（先行予約）が開始され、先行予約者限定で、今年6月にKT Zepp Yokohamaにて開催された「Novel Core 1st ONEMAN LIVE -I AM THE TROUBLE-」の舞台裏を収めた貴重な特典映像がプレゼントされるキャンペーンも実施される。
Novel Core
｢独創ファンタジスタ｣
再生・購入：https://NovelCore.lnk.to/dokusofantasista
『No Pressure』
2022年8月3日（水）リリース
予約：https://novelcore.lnk.to/2ndAL_NoPressure
公式サイト：https://novelcore.jp/