和久井健「東京卍リベンジャーズ」の短編集「東京卍リベンジャーズ フルカラー短編集1 SO YOUNG」が、8月17日に発売される。

同書には「東京卍リベンジャーズ」より、「Zero」「In those days」「One for all」「Man-crush」「Twin to dragon」「You're not my type」の6本がフルカラーで収録。マイキーとドラケン、場地と千冬など、東卍メンバーたちの若き日々を描いたエピソードが収録される。