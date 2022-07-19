Mass Appeal、ヒップホップ誕生50周年を祝うアルバムリリース

Mass Appealが、『DJ Premier: Hip Hop 50 Volume 1』をリリースした。

DJプレミアのプロデュースによる5曲からなる本プロジェクトは、ヒップホップ界で多くの功績を残してきたプロデューサーの1人であるDJプレミアを祝福し、NAS、LIL WAYNE,、RUN THE JEWELS、JOEY BADA$$、REMY MA、RAPSODY、SLICK RICKらによる、全て新しいオリジナル音楽を収録する。

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「この象徴的と言えるHip Hop 50の音楽プログラムが開始できることを光栄に思います。ヒップホップは世界中のファンに刺激を与え続けており、今後50年間に何がもたらされるのかと想像しただけで信じられない気分です」とDJプレミアは喜びを表明した。

昨年、情報公開された『THE SOUNDTRACK』は、全10作品のEPから成るシリーズとなり、ヒップホップ誕生50周年を祝福するために、同カルチャーを定義してきた業界屈指の最高峰プロデューサーたちが集結。DJプレミアのEPリリースの後には、Swizz Beatz、Mustard、The-Dream、Mike Will Made It、No I.D.、Hit-Boy、Take A Daytrip、Tainyによるキュレートされた新しい音楽がリリースされる。

本プロジェクトは、ヒップホップの50年間に渡る文化を捉えるのみならず、最新の活躍している人々を称えることで、「#HipHop50」のムーブメントを強化。「#HipHop50」の収益の一部は、2024年に開館予定のUniversal Hip Hop Museumをはじめ、様々な慈善団体に寄付される。

＜リリース情報＞

『DJ Premier: Hip Hop 50 Volume 1』

配信中

配信リンクはこちら

https://hh50.lnk.to/Vol1

=収録曲=

1. Lettin Off Steam（feat. Joey Bada$$）

2. Remy Rap（feat. Remy Ma & Rapsody）

3. Beat Breaks（feat. Nas）

4. Terrible 2s（feat. Run The Jewels）

5. The Root Of All（feat. Lil Wayne & Slick Rick）

All Tracks Produced By DJ Premier

DJ Premier 公式Twitter：https://twitter.com/REALDJPREMIER

Mass Appeal公式Twitter：https://twitter.com/MassAppeal