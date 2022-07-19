【19日のプロ野球公示】『特例2022』で巨人が大勢と菊地大稀を抹消　日ハ…

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日本野球機構は19日付の出場選手登録、登録抹消を公示した。
＜セ・リーグ＞
【登録】
ヤクルト 投手 市川 悠太
中日 捕手 郡司 裕也
中日 内野手 福田 永将
DeNA 内野手 田中 俊太
【抹消】
ヤクルト 投手 石川 雅規
巨人 投手 大勢
巨人 投手 菊地 大稀
広島 投手 Ｎ．ターリー
中日 投手 髙橋 宏斗
中日 内野手 Ｌ．ワカマツ
DeNA 投手 Ｆ．ロメロ
※7月29日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】巨人の大勢、菊地大稀、広島のN．ターリーは特例2022の対象選手。ヤクルトの市川悠太は特例2022の代替指名選手となる。
ヤクルトの石川雅規は出場選手登録抹消となるが、特例2022の適用により、10日間を経ずに再登録可能となる。
＜パ・リーグ＞
【登録】
オリックス 投手 山岡 泰輔
オリックス 投手 比嘉 幹貴
日本ハム 投手 西村 天裕
日本ハム 投手 玉井 大翔
日本ハム 投手 田中 瑛斗
日本ハム 捕手 田宮 裕涼
日本ハム 内野手 中島 卓也
西武 捕手 古賀 悠斗
西武 外野手 西川 愛也
【抹消】
オリックス 投手 能見 篤史
オリックス 投手 Ｋ－鈴木
ロッテ 投手 美馬 学
楽天 投手 藤平 尚真
楽天 投手 渡邊 佑樹
ソフトバンク 投手 尾形 崇斗
日本ハム 投手 福田 俊
日本ハム 投手 Ｂ．ロドリゲス
日本ハム 捕手 宇佐見 真吾
日本ハム 内野手 Ａ．アルカンタラ
日本ハム 内野手 谷内 亮太
日本ハム 外野手 王 柏融
西武 投手 與座 海人
西武 内野手 川野 涼多
※7月29日以後でなければ出場選手の再登録はできない。
【注】日本ハムの福田俊、B．ロドリゲス、宇佐見真吾、A．アルカンタラ、谷内亮太、王柏融は特例2022の対象選手。西村天裕、田宮裕涼、中島卓也はその代替指名選手となる。
日本ハムの玉井大翔、西武の古賀悠斗は特例2022により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となる。