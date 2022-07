miletの新曲「Clan」がPCおよびスマートフォン向けゲーム「Tower of Fantasy(幻塔)」の主題歌に決定した。

「Clan」は8月17日にリリースされるニューシングル「Always You」の収録曲。「Tower of Fantasy(幻塔)」は中国のコンピュータゲーム会社、パーフェクト・ワールドから発売されるSFオープンワールドRPGで、日本版は現在事前登録を受け付けている。

またニューシングルの表題曲「Always You」が8月1日から先行配信されることが決定。さらにシングルには、7月20日に東京・東京ガーデンシアターで行われるスペシャルライブ「milet 3rd anniversary live "INTO THE MIRROR"」のために書き下ろされた楽曲「Into the Mirror」が収められることも決まった。

milet「Always You」収録内容

CD

01. Always You

02. Clan

03. Into the Mirror

初回限定盤付属DVD

・「Flare」MUSIC VIDEO

・「Walkin' In My Lane」MUSIC VIDEO