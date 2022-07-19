LogicLinksは7月19日、MVNOサービス「LinksMate」（リンクスメイト）において、Androidスマートフォン「moto g52j 5G」の販売を開始した。価格は38,500円。分割払いには対応しない。
LinksMateは、サイバーエージェントのグループ企業が運営するドコモ回線のMVNO。「ウマ娘 プリティーダービー」「シャドウバース」「グランブルーファンタジー」などCygamesの人気タイトルをはじめとする様々なゲームアプリで連携特典を受け取れるほか、カウントフリーオプションやeSIM対応も特徴となっている。
moto g52j 5Gは、モトローラ製の5G対応ミドルレンジスマートフォン。FeliCa／おサイフケータイに対応し、IP68相当の防水・防塵性能を備える日本オリジナルモデル。120Hz対応の6.8インチIPS液晶や5,000mAhの大容量バッテリーを搭載する。主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 11
- SoC：Qualcomm Snapdragon 695 5G（オクタコア／2.2GHz×2＋1.8GHz×6）
- メモリ（RAM）：6GB
- 内部ストレージ（ROM）：128GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：6.8インチ IPS液晶 2,460×1,080ドット（フルHD＋／20：9） 120Hz対応
- アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約800万画素 F2.2（超広角／深度）＋約200万画素 F2.4（マクロ）
- インカメラ：約1,300万画素 F2.2
- 対応バンド：5G n3/n28/n77/n78、LTE Band 1/2/3/8/18/19/28/38/41/42、W-CDMA Band 1/2/5/8/19、GSM 850/900/1,800/1,900MHz
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリー：5,000mAh
- 急速充電：15W（TurboPower）
- 外部端子：USB Type-C（USB 2.0）
- 防水／防塵：IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他機能：NFC／FeliCa（おサイフケータイ）対応
- サイズ：約W171.0×W76.8×D9.1mm
- 重量：約206g
- カラー：インクブラック／パールホワイト