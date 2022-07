『ハリポタ』『ファンタビ』4寮のローブとマフラーをまとったベアが登場！

大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて、4寮のローブとマフラーをまとったオリジナルベアが、2022年7月15日(金)より発売!

「ハリー・ポッター マホウドコロ」は、毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろうショップ。『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド」とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで、”ちょっと身近な魔法界” より、心躍る商品を届けてくれる。

そんな「ハリー・ポッター マホウドコロ」で、このたび限定発売となるのは、白いベアのぬいぐるみ!

それぞれグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの寮生が着用するローブとマフラーを身に着けており、ミニチュアサイズのローブにはそれぞれの寮の紋章があしらわれている。また、ベアの右足にもホグワーツの紋章がプリントされている!

細部までこだわったつくりのローブとマフラーは着脱可能で、好きな衣装に着替えさせることも可能。ずっと触っていたくなるようなふわふわした肌触りで、お気に入りの寮のグッズと揃えて持ちたくなるアイテムだ。

また、「ハリー・ポッター マホウドコロ」で人気の ”寮生シリーズ” より、日常使いにぴったりの『マグカップ』が登場! 自宅や職場などで、いつでもホグワーツ生になったような気分が味わえそう♪

好きな寮のアイテムは要チェックだ!

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)