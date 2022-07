a flood of circle、初ホールワンマンで魅せた時代に真っ向から対峙する気概

a flood of circleが2022年7月8日、『Tour 伝説の夜を君と』ファイナル公演を、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催した。自身初となるホールワンマンライブのオフィシャルレポートを掲載する。

「わからないことだらけの世の中で、みんな生きていくのを不安に思ってる。でも、あるはずなんだ、俺たちの生き方が。それをやってきたし。何が正しいかわからなくても、俺はこれが好きだっていうことを世界中に自慢したい。このバンドと友達とスタッフとここに来てくれる人のことを自慢したい。来てくれてありがとう」

ロックバンド・a floodof circleのフロントマン、佐々木亮介(Vo/G)は終盤のMCで、こんな風に語っていた。その言葉が胸に残った。7月8日、LINE CUBE SHIBUYA。今年2月から全国を回ってきたライブツアー「Tour 伝説の夜を君と」のツアーファイナル公演。バンドにとっては初のホールワンマンライブだ。それは、未来の見えない中を”転がってきた”ロックンロール・バンドとして彼らが歩んできた足跡を示すと同時に、未踏の場所を目指し続けるその気概を見せる場でもあった。ステージとオーディエンスが一つになってロックンロールの熱狂と興奮の渦に身を投じる楽しいパーティーであると同時に、そこにあるマインドが決して”逃避”ではなく、今の時代に真っ向から対峙しているということも感じさせてくれる場だった。

ライブは新作アルバム『伝説の夜を君と』の収録曲を軸にしながら、これまでに発表してきたナンバーを織り交ぜていく構成。序盤はオープニングの「A」から「Dancing Zombiez」になだれ込み「クレイジー・ギャンブラーズ」「狂乱天国」などテンションの高い楽曲を立て続けに披露していく。軽やかにステップを踏みながらグルーヴィーなベースラインを響かせるHISAYO(B)、肉感的で迫力あるビートを叩き出す渡邊一丘(Dr)、涼し気な様子で芯の太いギターサウンドを鳴らすアオキテツ(G)、そしてセンターに立つ佐々木と、4人のアンサンブルがひとつの塊になったようなエネルギーを放つ。

中盤は爽快なギターリフの「バタフライソング」や、ポップなメロディに全員のコーラスが重なる「R.A.D.I.O.」など、陽気で開放感あるナンバーを続けていく。さらに後半、メンバー紹介とそれぞれのソロで見せ場を作ったライブ定番曲「プシケ」、そして新たなアンセムとなりつつある「北極星のメロディー」、初期の名曲「シーガル」を立て続けに披露した流れはライブのクライマックスになった。

終盤「やったことをないことをやろうと思って」――と語り佐々木はピアノの前に座る。安倍元首相が凶弾に倒れたこの日の事件や、ウクライナ情勢の混迷にも触れつつ、誕生日がマハトマ・ガンジーと同じであることや、「非暴力」と「不服従」を信じていることや、いろんな思いを告げて丁寧に「白状」を弾き語ったシーンも、とても印象に残った。

ドラマティックな「伝説の夜を君と」で本編を締めくくると、アンコールの声に応えてステージに戻った4人は、佐々木がアコースティックギターをかき鳴らすエモーショナルな最新曲の「花火を見に行こう」を披露。最後は「THANK YOU」の文字をバックに客電がついて明るくなった会場にアグレッシブな「Beast Mode」を爆音で届け大団円となった。

これでツアーは終了となるが、バンドはまだまだ貪欲に先に進み続ける。この日のステージ上では、10月20日に代々木公園野外ステージでバンド初のフリーライブ「IM FREE 2022」が開催されること、そのためのクラウドファンディングが実施されることも発表された。

”特別な夜”を積み重ねていくロックンロールバンドのこの先も楽しみになる一夜だった。

<ライブ情報>

「Tour FUCK FOREVER & IM FREE」

2022年9月10日(土)名古屋CLUB QUATTRO

2022年9月11日(日)梅田CLUB QUATTRO

2022年9月17日(土)渋谷CLUB QUATTRO

2022年9月18日(日)渋谷CLUB QUATTRO

2022年9月22日(木)札幌PENNY LANE24

入場チケット前売り:4400円(1Drink別)※全自由

チケットFC先行:http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/

7/8(金)21:00〜7/18(月)23:59

※新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインに同意の上、ご購入ください

「IM FREE 2022」

2022年10月20日(木)東京・代々木公園野外音楽堂

開演 18:00

入場無料

※ステージ前方に優先エリアを設置いたします。優先エリアの入場には「整理番号付き優先エリア入場券」が必要となります。

優先エリア入場券は公演日以前に発行いたします。詳細は後日発表。

”IM FREE 基金”クラウドファンディングサイト:

https://wefan.jp/crowdfunding/projects/afoc_imfree2022

<リリース情報>

a flood of circle『伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA-』

2022年10月5日(水)発売

Blu-ray:8800円(tax in)

Tour 伝説の夜を君と FINAL at LINE CUBE SHIBUYA

15周年ベストセットツアー FIFTHTEEN at Zepp DiverCity Tokyo

DVD 4950円(tax in)

Tour 伝説の夜を君と FINAL at LINE CUBE SHIBUYA

※レーベルオンラインサイトのみでの数量限定発売

商品詳細URL:https://sp.teichiku-shop.com/top_news/view/815