「笑顔道 presents FREEDOM 青空 2022 淡路島」にHAN-KUN出演決定

8月21日に開催される「笑顔道 presents FREEDOM 青空 2022 淡路島」に、すでに告知されていたベリーグッドマン、CHEHONに続き、HAN-KUNの出演が発表された。

イベント立ち上げ人のMINMIをはじめ、湘南乃風のメンバーで最近ではダウンタウン浜田雅功やロックバンド・Novelbrightなどとのコラボでも話題のレゲエアーティストHAN-KUN、「パワーソング」と呼ばれる応援歌がプロ野球選手の登場曲に起用されることが多いベリーグッドマン、YouTubeチャンネル・THE FIRST TAKEでのパフォーマンス動画が1000万回再生を突破した実力派レゲエシンガーCHEHONなど、総勢16組の豪華アーティストが出演する。チケットの一般販売は、7月16日（土）10:00〜各種プレイガイドにてスタート。

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同フェスは、5年振りの淡路島での復活実現に向けクラウドファンディングを実施。復活を期待する多くのファンから目標金額を上回る資金を集め見事に達成。また、環境省「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」に賛同しており、クリエイティブアドバイザーの小橋賢児氏とタッグを組む。環境に十分配慮しつつ品質にもこだわったグッズやフェスの開催地となる地元・淡路島産のフードメニューを積極的に採用することなどを通じて「サステナブルチャレンジ」を実施。会場には藍染体験やトーク＆LIVEが楽しめるサステナブルエリアも設置する。

さらに、7月20日（水）から淡路島産の野菜やクラフトシロップを使用したメニューが楽しめる『FREEDOM café』が #702 CAFE&DINER なんばパークス店にてコラボオープン。オープン初日限定で、MINMIとFREEDOM出演者がお店に来店しトークショー＆ミニライブを開催する。

〈イベント詳細〉

笑顔道 presents FREEDOM 青空 2022 淡路島

2022年8月21日（日）淡路島 国営明石海峡公園

12:00〜19:30終演予定 ※雨天決行 /荒天中止

主催：株式会社マスタービュー

後援：淡路市 / FM802

協賛：笑顔道 / OHKA HOLDINGS / CBDAYS MOMENT / THI-DA / 全日本警備保障 / HANDSOME MADE / GOOPASS / CHEFS HAT

〈出演者（順不同 / 敬称略）〉

MINMI / RED SPIDER / KENTY GROSS / APOLLO / NATURAL WEAPON / TEE / GADORO / ジャパニーズ マゲニーズ / Nick Littlemore from PNAU / ベリーグッドマン / CHEHON / 775 /HAN-KUN / MINMI feat. 三木道三 a.k.a DOZAN11 / BES / KIRA

チケット情報

入場料金：大人￥11000（税込） 子供（小学生）￥5500（税込） ※小学生未満 無料

FREEDOM青空2022淡路島HP：http://freedom-aozora.com/

FREEDOM 青空 2022 淡路島 公式Twitter：https://twitter.com/freedom_fes

FREEDOM 青空 2022 淡路島 公式Instagram：https://www.instagram.com/freedomfes/

MINMI SNS：https://linktr.ee/minmi33

FREEDOM cafe

期間：2022年7月20日（水）〜8月21日（日）

場所：#702 CAFE&DINER なんばパークス店

（大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 7F）

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27079121/

トークショー詳細

2022年7月20日（水）【2部制】

1部 16:30～17:30（16:00開場）

2部 19:00～20:00（18:30開場）

場所：702 CAFE&DINER なんばパークス店

出演者：MINMI、FREEDOM出演者

詳細・観覧チケット：https://freedom-cafe.jp/