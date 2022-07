「コロナで休校に」「デカいサギが苦手」10代の近況報告

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月14日(木)は、『SCHOOL OF LOCK! 個人面談』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長が、10代リスナーの近況を聞いていきました。そのなかから、16歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は、生徒(リスナー)と個人面談をしていこうと思います。なかなか1対1で生徒と話すこともないから、じっくり話す日になるかなと思います。あまり堅苦しいものではなく、ラフに雑談っぽく話していきたいと思います。こもり校長:最近、どんな感じよ?リスナー:学校がコロナで休校になっちゃったんです。休校明けにテストがあるんですけど、全然勉強できなくて……。こもり校長:そうかぁ、そうだよね。勉強って、学校に行って授業を受けているからギリできている、みたいなところもあるじゃん。それが家で自習となると、ちょっとしんどいよね。リスナー:はい。こもり校長:どのくらい休校しているの?リスナー:2週間くらいです。こもり校長:学校自体は楽しい?リスナー:楽しいです。こもり校長:1学期が始まって楽しくなってきたころに、コロナで休校や嫌だね。リスナー:はい。こもり校長:他に、何か悩んでいることあるの?リスナー:私は田舎に住んでいるんですけど、動物とか昆虫とかがいっぱいいるんです。それが苦手だから、気持ち悪くて……。こもり校長:動物も苦手なんだ。田舎とはいえ、どのレベルが出てくるの?リスナー:イタチとかカエルとかサギとか……。こもり校長:サギって鳥? デカいの!?リスナー:けっこうデカいです。私の身長の半分くらいです。こもり校長:へぇ~……今、画像見たけどサギこわっ! こんなのと道で会うの?リスナー:普通にいます(笑)。こもり校長:うわ~なるほどね。俺は三重県出身なんだけど、カエルはわかる! 音を鳴らしながら歩くといい、って言われていたけどね。リスナー:そうですよね。こもり校長:……ごめん。気の利いた対策が教えてあげられなくて(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:でも、こればっかりは仕方ないからなぁ。自分が寄り添いながら、なごんでいくしかないな。リスナー:はい(笑)。こもり校長:何よりも、休校明けのテストだな。勉強ははかどらないだろうけど……頑張ってよ。応援してるからね。リスナー:はい!・『うちも田舎だから普通にイタチおるし、蛇もたまにおる(笑)。サギは田んぼに普通におる(笑)』(19歳女性)・『ばったり道端で会った熊に勝っちゃうような、怖いもの知らずのおじいちゃんが言っていたのですが……サギなどの鳥は大きい音が苦手らしいので、ロケット花火などの大きな音が出るもので巣を作られる前に追い払うのが大切らしいです!』(17歳女性)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/