SKY-HI先生が「SCHOOL OF LOCK!」に来校 “個性”の授業で10代と向き合う

SKY-HIさんが、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に来校。7月20日(水)の生放送で、10代のリスナーに声を届けます。7月14日(木)の番組内で、パーソナリティのこもり校長が、その日のテーマやメッセージの募集を伝えました。こもり校長:7月20日水曜日の生放送教室にSKY-HI先生が来校! SKY-HI先生が来てくれるのは久々ですね(前回は2020年9月に出演)。この日は、デジタルハリウッド大学とコラボした“個性”についての授業をお届けします。“個性”……これは、みんなも気になるテーマなんじゃないかと思います。例えば……「自分らしく生きていいのか悩んでいる」「本当はやりたいことがあるけど、周りの目が気になってできない」など、本当は自分らしく生きたいと思っている生徒(リスナー)の話を聞かせてもらいたいと思う。7月20日は、SKY-HI先生との“個性”の授業です。楽しみに待っておこう!番組では、『SCHOOL OF LOCK! × デジタルハリウッド大学 SKY-HI先生と贈る、一夜限りの“個性”の授業』に向けたメッセージを募集中です。番組の特設ページからご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/