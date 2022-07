Sexy Zoneの新曲「Trust Me, Trust You.」が、7月23日(土)よりテレビ朝日系で放送されるドラマ「トモダチゲームR4」の主題歌に決定した。

「トモダチゲームR4」は原作を山口ミコト、作画を佐藤友生が手がけるマンガ「トモダチゲーム」をもとにしたドラマ。美 少年、HiHi Jetsの井上瑞稀と猪狩蒼弥が友情さえあれば簡単にクリアできるゲーム「トモダチゲーム」に参加する高校生を演じ、極限状態に追い込まれた人間による心理合戦を繰り広げる。

主題歌「Trust Me, Trust You.」は平井大が書き下ろした楽曲で、ドラマで描かれる“友情”と“裏切り”のストーリーとリンクするクールなR&Bナンバーとなっている。

またこの楽曲は9月7日にシングルリリースされることも決定。初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態が用意され、いずれもカップリングには佐藤勝利主演ドラマ「赤いナースコール」のオープニングテーマ「Sleepless」が収録される。さらに初回限定盤Aには表題曲のミュージックビデオおよびメイキング映像、初回限定盤Bには特別企画のバラエティ映像をそれぞれ収めたDVDが付属する。

平井大 コメント

台本を読ませていただき、作品の世界観が僕らが生きる“今”につながると感じました。

今回の楽曲に込めた、「どの様な時代であっても希望を持っていたい」というメッセージが今作のドラマと、今を生きる全てのお客様を繋げ、共鳴し合えたら素敵です。

沢山のお客様を前に、Sexy Zoneの皆様に歌っていただける日を楽しみにしています。

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」収録内容

初回限定盤A

CD

01. Trust Me, Trust You.

02. Sleepless

03. タイトル未定

DVD

・「Trust Me, Trust You.」 Music Video

・Making of 「Trust Me, Trust You.」

初回限定盤B

CD

01. Trust Me, Trust You.

02. Sleepless

03. タイトル未定

DVD

・特別企画バラエティ映像

通常盤

CD

01. Trust Me, Trust You.

02. Sleepless

03. タイトル未定

04. タイトル未定

05. Trust Me, Trust You. Inst

06. Sleepless Inst

07. タイトル未定 Inst

08. タイトル未定 Inst