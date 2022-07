はちみつの日（8月3日）！『くまのプーさん』色に売り場が染まる

はちみつの日である8月3日(水)を記念して、全国の『くまのプーさん』グッズ売り場にて「プーさん売り場づくりコンテスト」を開催。プーさんと⼀緒に夏を冒険するような、ワクワクする売り場が登場する。

「プーさん売り場づくりコンテスト」では、2022年7月15日(金)から『プーさんと癒しの冒険』をテーマに、『くまのプーさん』グッズ売り場を装飾。ヴィレッジヴァンガード、日比谷花壇、イトーヨーカドー、イオンなど、全国約1500店舗が参加する。

開催期間中、対象店舗で『くまのプーさん』グッズを購入すると限定ノベルティとオリジナルショッパーがプレゼントされる。家に帰るまでプーさんと冒険の続きを楽しむことができる。

【関連画像】『プーさんと癒しの冒険』限定ノベルティを見る(4枚)

『プーさんと癒しの冒険』公式サイトも本日からオープン!

公式サイトでは、各地域の参加店舗や、投稿されたプーさん一色の売り場を紹介していく、限定ノベルティの詳細なども公開される。

プーさん⼀色に染まった売り場を見に行ってみよう!

※期間中なくなり次第終了。

※本キャンペーン及びプレゼントは、弊社の事情又はその他の事情により予告なく中止又は、変更される場合があります。

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.