TWICE、日本デビュー5周年を盛大に祝うMV「Celebrate」公開

TWICEが、自身4枚目となる日本オリジナルアルバム『Celebrate』よりタイトル曲のMVを公開した。

公開されたMVには、TWICEらしいキュートな魅力や個性が最大限に盛り込まれており、セットの中には、TWICEの日本オフィシャルキャラクター「ラブリー」や、2017年6月28日リリースのデビューベストアルバム、TWICE JAPAN BEST ALBUM『#TWICE』シリーズにちなんだ「#」が至るところに登場、日本オリジナル曲にちなんだモチーフ等が沢山出現する。

「Celebrate」は、TWICEの日本デビュー5周年を盛大に祝う楽曲で、TWICEのプロデューサーJ.Y. Park氏が作詞を担当し、メンバー全員が作詞にアイデアを出した楽曲。「どんな時でもちゃんと声は届いているよ」「そう気づけばいつしかLike a family 誰より支えあう存在に」など、TWICEからONCEへ向けた感謝の気持ちが込められている。

TWICE JAPAN 4th ALBUM『Celebrate』先行配信先

https://twicejapan.lnk.to/Celebrate

TWICE JAPAN 4th ALBUM『Celebrate』詳細ページ

https://twicejapan.com/feature/Celebrate

TWICE JAPAN DEBUT 5th ANNIVERSARY 詳細ページ

https://www.twicejapan.com/feature/5th_anniversary

<リリース情報>

TWICE

JAPAN 4th ALBUM『Celebrate』

2022年7月27日(水)リリース

CD収録曲(14形態共通)

1. Celebrate

2. Voices of Delight

3. TICK TOCK

4. Flow like waves

5. Thats all Im saying

6. Bitter Sweet

7. Sandcastle

8. Just be yourself

9. Doughnut

○初回限定盤A 【CD+DVD】WPZL-31973/74 ¥4,500(税込)

DVD収録内容:

「Doughnut」Music Video

「Doughnut」Music Video Other ver.

「Wonderful Day」Member Selfie Movie

「Doughnut」Music Video Making Movie

『Celebrate』Jacket Shooting Making Movie

※ビジュアル入りブックレット / スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

※こちらの商品は発売後に行われるオンラインイベントに参加できる抽選対象のシリアルナンバーが封入されている商品となります

※”TWICE JAPAN DEBUT5周年企画!!素敵なプレゼントが当たる、プレミアムチケット総数555枚限定封入!”

○初回限定盤B 【CD】WPCL-13391 ¥4,200(税込)

特典内容:メンバー手書きスペシャルリリックカード10枚セット(集合1種+ソロ9種 全10種)

※スリーブケース仕様

※トレーディングカード1枚ランダム封入 (全10種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

※こちらの商品は発売後に行われるオンラインイベントに参加できる抽選対象のシリアルナンバーが封入されている商品となります。

※”TWICE JAPAN DEBUT5周年企画!!素敵なプレゼントが当たる、プレミアムチケット総数555枚限定封入!”

○通常盤 【CD】WPCL-13392 ¥3,300(税込)

<初回プレス分のみ>

※トレーディングカード1枚ランダム封入(全10種)

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

※こちらの商品は発売後に行われるオンラインイベントに参加できる抽選対象のシリアルナンバーが封入されている商品となります。

※”TWICE JAPAN DEBUT5周年企画!!素敵なプレゼントが当たる、プレミアムチケット総数555枚限定封入!”

・TWICE JAPAN OFFICIAL SITE:http://www.twicejapan.com