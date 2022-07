SCANDAL、番組に届いたアメリカ人のファンからの熱い想いに感動「2008年の『Japan Nite』のツアーから観てくれているなんて！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月11日(月)の配信では、SCANDALのファンでもあるアメリカ在住のアメリカ人リスナーからの熱い想いがこもったメールを紹介していきました。HARUNA:私たちは、絶賛「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」の北米シリーズ真っ最中なんですが、今回は事前収録したものをお届けします。RINA:出発直前に録音しています。HARUNA:今回もたくさんメールを紹介していきます。ステッカーとか、たまにポーチとかもどんどんプレゼントしていきます! 早速、読んでいきましょう……え、アメリカの方!? 一生懸命、日本語で書いてくれたそうです。RINA:うわー、ありがとう!<リスナーからのメール・OMARさん>Haruna,Mami,Rina,Tomomiさん「ABC分類」、久しぶりです!初めてSCANDALに出会ったのは、ロサンゼルスの「ニッティング・ファクトリー」でおこなわれた「Japan Nite US TOUR 2008」。最後に観に行ったライブは「SCANDAL WORLD TOUR 2015『HELLO WORLD』」で、アナハイム公演の「ハウス・オブ・ブルース・アナハイム」でのVIP席でした。だから初めましてではなく、久しぶりですねぇ。〜中略〜ツアーがそろそろ始まるので、アメリカのSCANDALファンクラブの人たちからの質問があります。来米するメンバーのためにお土産(プレゼント)を作っているファンがいるんだけど、ツアーが終わった後にしか渡せない。お土産を送りたいので、SCANDALの事務所のオフィシャルな住所を教えてください。今回はこれで。また連絡します! もっともっとアメリカにおいでください! どうぞよろしく!RINA:ありがとう!HARUNA:うれしい!RINA:2008年の「Japan Nite」のツアーから観てくれているなんて!HARUNA:それってすごくない?RINA:すごいよー。TOMOMI:ひとつひとつ確認しましょうかね。HARUNA:まずはROOFTOP(ルーフトップ・SCANDALの所属事務所)の住所を教えてほしいと。RINA:ホームページに載っているけど、漢字やから海外の人には難しいんやね。MAMI:全部逆だからね。郵便番号が153の0051、上目黒、2-15-14、アイアンサイド中目黒2F。TOMOMI:アイアンサイドって。HARUNA:強そうな名前……。RINA:これの逆ってことやね。HARUNA: IRON SIDE NAKAMEGURO 2F、2-15-14、KAMI-MEGURO、MEGURO-KU、TOKYO、JAPAN、153-0051RINA:事務所のホームページも、住所を英語表記してあげたほうがいいってことだよね?HARUNA:確かに。MAMI:その方がいいね。TOMOMI:漢字だとみんな読めないもんね。RINA:これを機に改善できることはしていきましょう!ーー北米ツアー直前の収録で、海外ファンのために「改善」ができました!* * *無事にカナダのトロントから北米ツアーをスタートさせた4人。今後は、事前収録パートもありつつ、ツアーで移動するアメリカ&カナダの各都市で、スケジュールの合間に録音したものをお届けする予定です。どんな4人の「Catch up」になるのか、お楽しみに!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056