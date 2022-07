映画「HiGH&LOW THE WORST X(クロス)」より、新たな場面写真が公開された。

今回、鬼邪高の前に立ちはだかる三校連合の中心人物、中本悠太(NCT 127)演じる瀬ノ門最強の男・須嵜亮(すざきりょう)と、三山凌輝(BE:FIRST)演じる瀬ノ門を束ねる最悪の男・天下井公平(あまがいこうへい)の場面写真がお目見え。三校連合を引き連れ先陣を切る須嵜、凄みを利かせ並んで歩く天下井と須嵜、三校連合の前に敗れた高校を脅す天下井の姿が収められた。

9月9日に公開される「HiGH&LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高を潰すため、SWORD地区の鎌坂高校と江罵羅商業高校を金の力で傘下に加え、3校連合を結成した最強最悪の敵・瀬ノ門工業高校が、急襲を仕掛けることから物語が展開される。

映画「HiGH&LOW THE WORST X(クロス)」

2022年9月9日(金)公開

スタッフ

企画プロデュース:EXILE HIRO

総監督:二宮“NINO”大輔

監督:平沼紀久

アクション監督:鈴村正樹

原案・キャラクター設定:高橋ヒロシ

脚本:増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽:中野雄太

企画制作:HI-AX

製作著作:「HiGH&LOW」製作委員会

配給:松竹

キャスト

鬼邪高校:川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

鳳仙学園:塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、坂口涼太郎

瀬ノ門工業高校:中本悠太(NCT)、三山凌輝(RYOKI)、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校:藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校:長谷川慎、陣、今村謙斗

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX