OCHA NORMA、メジャーデビューイベントで涙ながらに語った今後の意気込み

OCHA NORMAが、2022年7月13日に両A面シングル『恋のクラウチングスタート/お祭りデビューだぜ!』 でメジャーデビュー。同日に発売記念ミニライブ&お見送り会イベントを東京・Spotify O-EASTにて開催した。

会場にはデビューをお祝いするため、事前抽選で当選したファンが集結。2019年7月にデビューに向け、米村姫良々、石栗奏美、窪田七海、斉藤円香のハロプロ研修生4人が選抜されたユニットからスタートしたOCHA NORMA。結成から3年をかけてつかんだメジャーデビューという晴れの日を、メンバーとファンが共にお祝いした。オフィシャルレポートを掲載する。

イベントはメジャーデビューというお祭りにぴったりな「お祭りデビューだぜ!」でスタート。同曲は、津軽三味線、篠笛など和楽器が作り出す”お祭りビート”に乗せて歌う和風ソング。日本人として忘れちゃいけない「日本の心」を”お茶の間”に呼び起こすナンバーだ。前奏時のメンバーの「せい!」の力強い掛け声に、ファンも力強くサイリウムで呼応。1曲目の冒頭から、会場の熱気は打ち上げ花火のように力強く花開いていく。

その後は、今年1月に配信された楽曲「ラーメン大好き小泉さんの唄(Single Ver.)」 を披露し、オープニングのMCに。リーダーの斉藤円香が「2022年7月13 日! 無事にOCHA NORMAメジャーデビューできました!」と挨拶をすると、感染症対策のため声が出せないファンから大きな拍手が。

メンバー一人一人が自己紹介を兼ね、「みんな可愛いところ!」(斉藤)、「メンバーだけでなくファンの方も優しくて面白いところ」(窪田)、「特別な絆があって10人一丸となって協力しあえるところ」(田代)とグループのいいところを発表していく。

ここから再びライブパフォーマンスへ。OCHA NORMAと名付けられる前から 披露していた「ミステイク」「Go your way」「デート前夜狂想曲」を立て続けに 歌いあげる。デビューにむけたイベントで深めたメンバーの絆を武器に、息のあったパフォーマンスでファンを魅了していく。

3曲続けた後は、MCのコーナーへ。リーダーの斉藤円香が「ここからはライブはちょっとお休みして」と語り、ファンに向かってメンバーがメジャーデビュー曲「恋のクラウチングスタート」のミュージックビデオを初めて見たときの鑑賞動画を見ませんか? と、提案する。

動画がスタートすると「皆さん、こんばんは」と、ハロプロ研修生たちのリアルな汗と涙と笑顔に密着するレギュラー番組「ハロドリ。」(TX 系)で、番組のナレーションを担当している声優の櫻井孝宏からのメッセージが流される。「え?」「ちょっと待って」と、このサプライズ演出にメンバーは驚きを隠せない様子。

櫻井から「番組が始まって、2年3か月。ずっと皆さんのことを応援してきました。今日は見ていただきたい映像があります」と、メジャーデビューまでの軌跡をまとめたVTRがサプライズで流される。

VTRの最後に櫻井はメンバーの名前を一人ずつ呼び、「ハロー!プロジェクトドリーム叶えた、10人。デビューおめでとう。これからも応援しています」とエールを贈っていた。

また、本来流される予定(?)だった、「恋のクラウチングスタート」のミュージックビデオを初めて見たときの鑑賞動画は、7月13日(水)の21時にOMAKE CHANNELで配信されますと、違った意味のサプライズが発表された。

その後、メンバーが今日の感想と今後の意気込みを涙ながらに語る、感動的なシーンに。「小さい頃からハロー!プロジェクトで活動することを夢見てた。スキルを磨 いて、宇宙一のアイドルになれるよう頑張ります!」(筒井)、「今、見ている景色は最高に綺麗です。これからも綺麗な景色が見れると思うと嬉しい」(北原)、 「(出身地の)岡山県を自分の力で持ち上げていきたい。6年後には観光大使になりたい!」(西﨑)、「これからも素敵な景色と思い出を作っていきたい」(中山)、「自分を信じてこれたのも皆さんのおかげです。絶対に伝説になるので、応援してください」(田代)、「大好きなメンバーに出会えて幸せ。世界一かわいい アイドルを目指して頑張ります!」(窪田)、「メンバーと団結して諦めなくてよかった。今日からがスタート。全力でかけぬけていきたい」(米村)、「自分の考えを疑うこともあったけど、ここまでついてきてくれたみんなに感謝」(石栗)、 「まだまだキラキラした存在にはなりきれていないと思うので、これから皆さんが私のことを見て元気になってもらえる存在になりたい」(広本)、「ステージに立ってOCHA NORMAは最高だなって思った。これから 10 人のことをずっと見守ってくれたら嬉しいです。これから全力で突っ走っていくので、本当につ いてきてください!」(斉藤)。と、メンバーがそれぞれの思いを語っていた。

また、7月12日付のオリコンデイリーシングルランキングで2位を獲得したことが発表されると、会場からは大きな拍手が。さらに、リリースを記念して本日からOCHA NORMA公式 TikTokアカウントを開設することが発表された。デビュー曲の「恋のクラウチングスタート」「お祭りデビューだぜ!」の2曲が公式音源として登録されTikTokにて楽しむことができる。

ラストはOCHA NORMAスタートの号砲を鳴らすファンキーチューン「恋のクラウチングスタート」を、嬉しい涙と笑顔を交らせて披露。メジャーデビューというスタートラインに立って、華々しいスタートをきり、大きな夢に向かって走り出した。

ーメジャーデビューの意気込み、デビューを迎えた思いは?

米村姫良々:OCHA NORMA はハロプロ研修生から活動しているメンバーと、オーディションから加入してきたメンバーの10人組です。研修生ユニット時代はガムシャラに頑張ってきて、たくさんの方々に支えていただきました。こうやって白い衣装を着てデビューしていることに実感がないのですが、今でも夢のようでうれ しいです

石栗奏美:とにかく嬉しいです! デビューに向けてイベントを各地でさせていただくなかで、OCHA NORMAって本当にたくさんの人に愛していただき、支えていただいているのだなと実感できました。メジャーデビューが決まった時は、実感はあまりなかったのですが、イベントを重ねていくなかで、本当にメジャーデビューできるのだと思えてきました。メンバー10人の絆もイベントを通して深まりました。クラウチングスタートをきった後もゴールを見つけずに、10 人で突っ走って行きたいです!

ーメジャーデビュー「恋のクラウチングスタート」の聞きどころは?

西﨑美空:開始3秒で〈Get you!〉というパートが出てくるのですが、この曲の中で、3回〈Get you!〉というパートがあります。ここはメンバーの個性がすごく出ているところなので、聞きどころです。曲も明るくて爽やかな曲調なのですが、ちゃんと歌詞を見たら〈無茶なリモートデート〉とか、今の時代にもあった歌詞も多いので注目して欲しいです。振り付けもキャッチーで、簡単! 真似して踊っていただけると嬉しい!

田代すみれ:フレッシュさと可愛さがある曲で、盛り上がり要素もいっぱい! たくさん聴いて、一緒に盛り上がって欲しいです。特に、間奏の〈OnyourmarksSet〉という米村姫良々ちゃんのパートに注目してください。ミュージックビデオのメンバーがクラウチングスタートをして走るシーンは、一人一人の走り方の個性が出ていて楽しいです!

ーメジャーデビュー「お祭りデビューだぜ!」の聞きどころは?

筒井澪心:この曲は和のテイストを感じられるところが聴きどころです! ミュージックビデオを見てもらうと分かるのですが衣装がメンバーカラーになっているので、初めて私たちを見た方も、一瞬でこの子がこの色ってわかってくれると思います。

広本瑠璃:楽曲も衣装も、振り付けでも和を感じられる曲です。和楽器が使われていたり、振り付けにもソーラン節やどじょうすくいなど古き良き日本の踊りが使わ れているので、幅広い世代の方に、見たことのある動きだよねって思ってもらえると思います。楽曲の全てを聞いてもらうと、本当に盛り上がることのできる 曲。ハロー!プロジェクトらしさもありつつ、”NEO 和風”の雰囲気にもなっているので、楽しんでください!

ーグループとしての目標は?

斎藤円香:グループ名にもあるように、老若男女問わずお茶の間の皆さんに愛されるグループになりたいです! ステージとしては日本武道館を目指していますし、 ハロー!プロジェクトの聖地でもある中野サンプラザ公演も目標。中野サンプラザは来年に閉館してしまうので、閉館される前に単独公演がしたいです。日本武道館のステージには先輩グループのオープニングアクトとして立たせていただいたことがあるんですけど、このお客さんが私たちのファンだったらと考え ていました。日本武道館で私たち十人十色のサイリウムが見たいです。

中山夏月姫:OCHA NORMAのメンバーは出身地がバラバラなので、自分たちの出身地を含めて47都道府県をツアーで回りたいです。

ーOCHA NORMAで注目して欲しいポイントは?

北原もも:私たちの一番の強みはフレッシュさです! 新グループだからこそ持てるフレッシュさに輝きや勢いをつけていって、どんどん進んでいけたらいいなと思 います。個人的にはパワフルなパフォーマンスや、元気が届けられる存在になりたい。いろんな面で力を付けていきたいです!

窪田七海:OCHA NORMA は平均年齢が16.9歳。すごく若くて、フレッシュさはハロー!プロジェクトのどのグループにも負けていないと思います! グループは今時感の強いメンバーも多く、女子校みたいな雰囲気。ワチャワチャしている感じもあるので、そういったところにも注目していただきたいです。メンバーとともに青春が送れています!

<イベント情報>

「OCHA NORMA メジャーデビューシングル発売記念 ミニライブ&お見送り会イベント」

2022年7月13日(水)東京・Spotify O-EAST

セットリスト

1. お祭りデビューだぜ!

2. ラーメン大好き小泉さんの唄

3. ミステイク

4. Go your way

5. デート前夜狂想曲

6. 恋のクラウチングスタート

<リリース情報>

OCHA NORMA

メジャーデビューシングル『恋のクラウチングスタート/お祭りデビューだぜ!』(両A面)

発売日:2022年7月13日(水)

レーベル:zetima

■初回生産限定盤 A

価格:2090円(BD 付※恋のクラウチングスタートMV+恋のクラウチングスタートMV別Ver.+メイキング映像)

■初回生産限定盤 B

価格:2090円(BD 付※お祭りデビューだぜ!MV+お祭りデビューだぜ!MV別Ver.+メイキング映像)

■初回生産限定盤 SP

価格:2310円(BD 付※2曲MV別Ver.+メンバー10名のソロ歌唱動画+ドキュメントムービー)

■通常盤 A

価格:1300円(トレーディングカードソロ10種+キラ仕様集合1種よりランダムにて1枚封入※恋のクラウチングスタートVer.)

■通常盤 B

価格:1300円(トレーディングカードソロ10種+キラ仕様集合1種よりランダムにて1枚封入※お祭りデビューだぜ!Ver.)

OCHA NORMA オフィシャルサイト:http://www.helloproject.com/ochanorma/