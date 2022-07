『プロセカ』大会公式ビジュアルの初音ミクフィギュアの予約発売日決定！

SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREより、「初音ミク -RAGE プロジェクトセカイ 2020 Ver.-」1/7スケールフィギュアの予約発売日が7月24日(日)に決定した。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、セガ × Colorful Paletteが贈る、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム。

この度、2020年に開催された本作の賞金付き大会「RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter powered by AQUOS」の公式ビジュアルの初音ミクが1/7スケールフィギュアとなって登場!

村上ゆいち先生描き下ろしイラストに表現されたスポーティな衣装や躍動感あるエフェクト、ゲームを楽しむミクの表情まで緻密に再現されている。

本フィギュアの予約期間は2022年7月24日(日)~2022年10月31日(月)まで。

是非間近で眺めながら、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」を楽しむ最高の贅沢を堪能してほしい。

Art by 村上ゆいち (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.