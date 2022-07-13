いそふらぼん肘樹原作によるTVアニメ「神クズ☆アイドル」より第1話・第2話の内容を振り返るダイジェストPVが公開に。またカナヘイ描き下ろしのコラボイラストも到着した。

現在、テレビ東京・BS11・AT-Xほかにて放送・配信中のTVアニメ「神クズ☆アイドル」。ダイジェストPVでは、今井文也演じるやる気のないアイドル・仁淀ユウヤと、東山奈央演じる幽霊となった神アイドル・最上アサヒとの出会いや、普段の仁淀とアサヒが憑依したことによりキャラクターが激変した“神仁淀”とのギャップ、“神仁淀”に翻弄される周りの人々やオタクたちの様子が描かれた。また仁淀と堀江瞬演じる吉野カズキによるアイドルユニット・ZINGSのCGライブシーンも盛り込まれている。

また第2話でカナヘイのLINEスタンプが登場するコラボが行われたことを受け、カナヘイによるコラボイラストがお目見え。ゆるかわなタッチで描かれた仁淀、吉野、アサヒ、オタクたち、オタク衣装に身を包んだピスケ＆うさぎの姿が描かれた。

TVアニメ「神クズ☆アイドル」

放送情報

テレビ東京：2022年7月1日（金）より毎週金曜日25:53～

BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:00～

AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日21:00～

テレビ愛媛：2022年7月4日（月）より毎週月曜日25:30～

配信情報

dTV / アニメタイムズ / ABEMA：2022年7月2日（土）12:00～

スタッフ

原作：いそふらぼん肘樹（月刊Comic ZERO-SUM/一迅社 刊）

監督：福岡大生

シリーズ構成・脚本：蒼樹靖子

キャラクターデザイン・総作画監督：細田沙織

音楽：myu

アニメーション制作：スタジオ五組

キャスト

仁淀ユウヤ：今井文也

最上アサヒ：東山奈央

吉野カズキ：堀江瞬



瀬戸内ヒカル：寺島拓篤

岬チヒロ：佐藤拓也

内濱アキラ：小林竜之

灘ユキナリ：石谷春貴

伯方ホマレ：阿座上洋平



信濃ヒトミ：喜多村英梨

河川敷：上田瞳

ツギコ：大地葉

しぐたろ：石見舞菜香

ナレーション：速水奨

ほか

(c)いそふらぼん肘樹・一迅社／「神クズ☆アイドル」製作委員会