いそふらぼん肘樹原作によるTVアニメ「神クズ☆アイドル」より第1話・第2話の内容を振り返るダイジェストPVが公開に。またカナヘイ描き下ろしのコラボイラストも到着した。
現在、テレビ東京・BS11・AT-Xほかにて放送・配信中のTVアニメ「神クズ☆アイドル」。ダイジェストPVでは、今井文也演じるやる気のないアイドル・仁淀ユウヤと、東山奈央演じる幽霊となった神アイドル・最上アサヒとの出会いや、普段の仁淀とアサヒが憑依したことによりキャラクターが激変した“神仁淀”とのギャップ、“神仁淀”に翻弄される周りの人々やオタクたちの様子が描かれた。また仁淀と堀江瞬演じる吉野カズキによるアイドルユニット・ZINGSのCGライブシーンも盛り込まれている。
また第2話でカナヘイのLINEスタンプが登場するコラボが行われたことを受け、カナヘイによるコラボイラストがお目見え。ゆるかわなタッチで描かれた仁淀、吉野、アサヒ、オタクたち、オタク衣装に身を包んだピスケ＆うさぎの姿が描かれた。
TVアニメ「神クズ☆アイドル」
放送情報
テレビ東京：2022年7月1日（金）より毎週金曜日25:53～
BS11：2022年7月2日（土）より毎週土曜日22:00～
AT-X：2022年7月2日（土）より毎週土曜日21:00～
テレビ愛媛：2022年7月4日（月）より毎週月曜日25:30～
配信情報
dTV / アニメタイムズ / ABEMA：2022年7月2日（土）12:00～
スタッフ
原作：いそふらぼん肘樹（月刊Comic ZERO-SUM/一迅社 刊）
監督：福岡大生
シリーズ構成・脚本：蒼樹靖子
キャラクターデザイン・総作画監督：細田沙織
音楽：myu
アニメーション制作：スタジオ五組
キャスト
仁淀ユウヤ：今井文也
最上アサヒ：東山奈央
吉野カズキ：堀江瞬
瀬戸内ヒカル：寺島拓篤
岬チヒロ：佐藤拓也
内濱アキラ：小林竜之
灘ユキナリ：石谷春貴
伯方ホマレ：阿座上洋平
信濃ヒトミ：喜多村英梨
河川敷：上田瞳
ツギコ：大地葉
しぐたろ：石見舞菜香
ナレーション：速水奨
ほか
(c)いそふらぼん肘樹・一迅社／「神クズ☆アイドル」製作委員会