DEAN FUJIOKA、シングル初回限定盤特典映像より「Spin The Planet」公開

DEAN FUJIOKAが、7月13日にリリースしたCDシングル初回限定盤特典映像より「Spin The Planet」をDEAN FUJIOKAチャンネルにて公開した。
シングルは日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『パンドラの果実～科学犯罪捜査ファイル～』主題歌の「Apple」に加えて、現在先行配信中の「Apple」(Pandora Ver.)、第五人格IJLプロリーグテーマソング「Be Alive」など全5曲を収録。今回公開された「Spin The Planet」は初回盤に収録される昨年開催された全国ツアー「”Musical Transmute” Tour 2021」東京公演のもの。最新アルバム『Transmute』にも収録されている本楽曲は、「コーチ（COACH）」のアウトレットデニムコレクショングローバル キャンペーンにも起用されている。
関連記事：DEAN FUJIOKAが語る、ルールが変わった世界で表現する音楽と絵本
また、初回限定盤はライブ映像だけでなく、DEAN、バンドマスターの木内友軌、舞台演出を手がけた当銀大輔によるオーディオコメンタリーも収められており、全国ツアーのエピソードを聴きながらライブを楽しめる内容になっている。
なお、本日18時からニューシングル「Apple」ダウンロード購入者施策も開始、加えて19時からは音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」オンライン空間「LOUNGE」にて、19:00～20:00の1時間に渡り、本人登場イベントを開催する。
＜リリース情報＞
DEAN FUJIOKA
シングル『Apple』
デジタル配信日：2022年6月24日（金）
Pre-Save/Addはこちら
https://a-sketch-inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Apple_pre
CD発売日：2022年7月13日（水）
全5曲収録
DEAN FUJIOKA『Apple』特設サイト
https://www.deanfujioka.net/apple/
=収録曲=※全形態共通
1. Apple
※日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『パンドラの果実～科学犯罪捜査ファイル～』主題歌
2. Be Alive ※第五人格IJLプロリーグテーマソング
https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Be_Alive
3. Apple（Pandora Ver.）
https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Apple_Pandora
4. Shelly （”Musical Transmute” Tour 2021 at LINE CUBE SHIBUYA, Tokyo, Japan, 2021.12.19）
5. Spin The Planet （”Musical Transmute” Tour 2021 at LINE CUBE SHIBUYA, Tokyo, Japan, 2021.12.19）
初回限定盤A（CD＋BD）
価格：5500円（税込）
品番：AZZS-129
初回限定盤B（CD＋DVD）
価格：5000円（税込）
品番：AZZS-130
通常盤（CD＋DVD）
価格：2800円（税込）
品番：AZZS-131
https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Apple_CDshop
【通常盤DVD収録曲】
「Apple」MV & メイキング
初回限定盤BD/DVD収録曲
=収録曲=
1. Neo Dimension
2. Take Over
3. Shelly
4. Made In JPN
5. Searching For The Ghost
6. Follow Me
7. Sayonara
8. One Last Sweet Talk
9. Sakura
10. Midnight Messenger - mabanua REMIX
11. Go The Distance - JP Ver.
12. Plan B
13. Echo
14. Accidental Poet
15. Legacy
16. Sukima
17. Missing Piece
18. Runaway
19. Spin The Planet
20. Permanent Vacation ～HITM Ver.～
21. History Maker 2021
22. My Dimension - Musical Transmute Ver.
オーディオコメンタリー付
＜ツアー情報＞
『DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Confidential2022”』
2022年9月19日（月・祝）大阪府／NHK大阪ホール
2022年9月20日（火）東京都／LINE CUBE SHIBUYA
2022年9月25日（日）愛知県／名古屋市公会堂 大ホール
チケット料金：全席指定 7500円（税込）※４歳以上チケット必要／３歳以下入場不可
チケット受付期間：2022年7月1日（金）12:00～7月19日（火）18:00
DEAN FUJIOKA Official Fanclub「FamBam」へのご入会はこちら
Official Site: http://www.deanfujioka.net