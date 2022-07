“かわいい” をぎゅぎゅっと詰めこんだ！「すみっコぐらし」カフェに行ってきた！

癒される♪ 「すみっコぐらし」の10周年をお祝いするカフェが登場! 一足先に「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」を体験してきた編集部員が、店内の様子やフード・ドリンクメニューをレポート♪

「すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe」が、2022年7月1日(金)より東京にて、7月22日(金)より大阪にて、期間限定でオープン!

「すみっコぐらし」は、「すみっこが好き」という個性的な設定と、優しいタッチとトーンが、子どもから大人まで幅広い層に支持されている大人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、今年で10周年を迎えました。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

そんなすみっコたちの世界観あふれる楽しいテーマカフェが、東京・大阪に期間限定で登場! さっそくレポートしていきます!

■「すみっコ」だらけの店内!

店内の壁、柱、テーブル……いたるところに「すみっコ」たちが!! ぜひお気に入りのすみっコを見つけて、写真を撮ってみてください!

特に、すみっコたちが所狭しとデザインされた柱と、プロジェクターで映し出されるすみっコたちの映像は必見です!

■可愛すぎて食べられない!? ゆるかわいいフードメニュー!

本カフェには、フード・デザート・ドリンクメニューが用意されているのですが、どれも可愛すぎて何を頼もうか悩んでしまうと思います。今回、カフェを訪れて、特に「可愛い!」と感じたメニューをピックアップして紹介していこうと思います♪

【10周年お祝い♪ハンバーグプレート】

目玉焼き乗せハンバーグとサラダのプレートメニュー。10周年記念ピックを掲げたすみっコがとってもキュートです! すみっコは、好きなキャラクターを選ぶことができます♪

【ひょっこりすみっコのトマトクリームパスタ】

サワークリームでできたすみっコがパスタからひょっこり! こちらもすみっコは、好きなキャラクターを選ぶことができます♪ パスタの下にはホワイトクリームが隠されていて、混ぜて食べるとトマトクリームパスタへの味変を楽しめます。

【さわやかレモンのフィッシュフライプレート】

爽やかなレモンと、おさかなのフライにきのこのソテーを添えたプレートメニュー。

すみっコの手にはアルバムが! 10年間の思い出を振り返るすみっコが可愛いですね。こちらもすみっコは、好きなキャラクターを選ぶことができます♪

まだまだ続きます! 次は、オススメのデザート・ドリンクをご紹介♪

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【すみっコブーケパフェ】

ブーケのようなパフェの真ん中にすみっコが! 花びらやフルーツ、お花の形のゼリーに囲まれて、なんだかすみっコも嬉しそう? すみっコは、好きなキャラクターを選ぶことができます♪

【みんなあつまるんです すみっコパンケーキ】

すみっコたちがパンケーキの上に大集合! 味はそれぞれ、「しろくま」はレモンシャーベット、「ぺんぎん?」は抹茶アイス、「とんかつ」はキャラメルアイス、「ねこ」はバニラアイス、「とかげ」はブルーソルトアイスです。家族やお友達とシェアして食べてくださいね♪

【すみっコみるくどりんく】

グラスにすっぽりはまったすみっコたちのミルクドリンク。並べるとすみっコたちが集まっているみたいで、可愛いですね♪

好きなキャラクターを選ぶことができ、「しろくま」はホワイトミルク、「ぺんぎん?」はメロンミルク、「とんかつ」はティーミルク、「ねこ」はレモンミルク、「とかげ」はブルーハワイミルクとなっています。

【みつけて たぴおかドリンク】

「たぴおか」が見えにくい色のドリンクの中に入っています! 「たぴおか」が悲しまないように、見つけて残さず飲んでくださいね♪

味はオレンジソーダ、フルーツティーの2種類から選べます。

■オリジナルグッズで10周年をお祝い♪

店内にはグッズコーナーがあるので、お食事が終わったら、ぜひお買い物も楽しんでください♪ お気に入りのすみっコグッズを探してみてくださいね。

「すみっコぐらし」の思い出を振り返りながら、癒しの時間を過ごしてみては?

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.