TVアニメ「オーバーロードIV」のノンクレジットオープニング映像が解禁に。追加キャストとして松岡禎丞、斎藤志郎が参加することも発表された。

現在AT-X、TOKYO MX、MBS、テレビ愛知、BS11で放送されている「オーバーロードIV」。松岡はフィリップ・ディドン・リイル・モチャラス、斎藤はヴェスチャー・クロフ・ディ・ローファンを演じることが発表され、それぞれのキャラクタービジュアルも解禁された。

なお第2話「リ・エスティーゼ王国」にて、魔導国使節団団長として王国に赴き、貴族たちを圧倒したアルベドのドレス姿を描いた新規単体ビジュアルもお披露目に。これを記念し、アルベド役・原由実の直筆サイン入りポスターを抽選で10人にプレゼントするTwitterキャンペーンが行われている。応募期間は7月20日までで、当選者には2種類の絵柄のうちからランダムで1枚が届く。

TVアニメ「オーバーロードIV」

放送情報

AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:00～

TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～

MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日26:30～

テレビ愛知：2022年7月5日（火）より毎週火曜日25:30～

BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:30～

スタッフ

原作：丸山くがね（「オーバーロード」/KADOKAWA刊）

監督：伊藤尚往

キャラクター原案：so-bin

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：田崎聡

サブキャラクターデザイン・モンスターデザイン・プロップデザイン：今村大樹、竹内杏子、出雲重機、杉浦幸次

美術監督：池田繁美、丸山由紀子（アトリエ・ムサ）

美術設定：友野加世子、大久保修一、乗末美穂（アトリエ・ムサ）

色彩設計：野口幸恵

3D監督：田中康隆

撮影監督：渡辺祥生

編集：塚常真理子

音響監督：郷文裕貴

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：片山修志（Team-MAX）

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：マッドハウス

キャスト

アインズ：日野聡

アルベド：原由実

シャルティア：上坂すみれ

アウラ：加藤英美里

マーレ：内山夕実

デミウルゴス：加藤将之

コキュートス：三宅健太

※田崎聡の崎はたつさきが正式表記。

(c)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード4製作委員会