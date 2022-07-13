【Amazon得報】RTX 3070 Ti搭載17.3型ゲーミングノートがプライム会員限定で25％オフの209,800円！

Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。
ROG Strix G17 G713RW (277,882円→209,800円)
AMD Ryzen 7 6800HとNVIDIA GeForce RTX 3070 Tiを搭載した17.3型ゲーミングノートが、プライム会員限定のプライムデーセールにて過去価格277,882円のところ25％オフの209,800円で販売中。そのほかの主な仕様は、解像度が2,560×1,440ドット、メモリが16GB、ストレージがPCI Express 4.0 x4接続の1TB SSD。インタフェースとしてUSB 3.2 Type-C（USB PD対応）×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.2（Type-A）×2、HDMI出力×1、2.5GBASE-T LANポート、マイク/ヘッドホンコンボジャック×1など。バッテリー駆動時間は約11.1時間。本体サイズはW395×D282.1×H27.5mmで、重量が約2.75kg。
ROG Strix G17 G713RW
ASUS
277,882円→209,800円