道の駅 阿寒丹頂の里（北海道釧路市）は2022年7月13日より、車中泊施設「RVパーク」の供用を開始すると発表した。
道の駅 阿寒丹頂の里にRVパークを併設！24時間トイレや電源設備を完備
道の駅 阿寒丹頂の里は、自然豊かな釧路市阿寒町に構える道路施設。24時間トイレや観光インフォメーション、特産品販売、フードコーナーを取り揃えたクレインズテラスだけでなく、特産品販売所の阿寒マルシェや、自慢の特産肉が堪能できるレストラン、天然温泉、パークゴルフ場、キャンプ場など、様々な施設を満喫できる。
「RVパーク」は、日本RV協会が認定する車中泊施設で、温泉や旅館、道の駅など、全国各地の様々な施設に展開。今回供用が始まるのは温浴施設「赤いベレー」駐車場の10区画で、24時間トイレや電源設備のほか、「赤いベレー」で入浴も楽しめる。
RVパーク概要
オープン日：2022年7月13日(水)
場所：釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1 (サークルハウス赤いベレー駐車場内)
アクセス：阿寒ICより8km
開場時間：チェックイン／13:00、チェックアウト／翌日の正午
開場期間：2022年10月末まで
区画数：10区画
設備：電源設備 5区画
料金：1区画1,500円～（ゴミ処分料、温泉入浴料1名分を含む）
予約方法：電話またはメール
電話番号：0154-66-2330
ホームページ：