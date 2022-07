愛美「一張羅はBUMP OF CHICKENのツアーパーカー」なぜ“パーカー声優”に!?

声優でアーティストの愛美さんが、7月11日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長が、“パーカー声優”を名乗る理由を聞きました。2010年に声優デビュー。翌年には声優アーティストとして歌手活動をスタート。2015年に『BanG Dream!(バンドリ!)』発のリアルバンドとして結成されたPoppin’Partyのフロントメンバーとして活躍。2021年に、再び声優アーティストとしてソロ活動を開始した“パーカー声優”です。こもり校長:今夜のゲスト講師は……初登場! 愛美先生!愛美:はじめまして、よろしくお願いします! やったー! SCHOOL OF LOCK! だ! 嬉しい~!こもり校長:よろしくお願いします。ようこそ! 我が校へ(笑)。愛美:満を持して……自分で言うのもなんやねん! って感じなんですけど(笑)。私は車を運転するのが大好きなんですけど、いつも車内でこもり校長の声を聴いていました(笑)。こもり校長:本当ですか? 僕のこの甲高い声を(笑)。愛美:素敵なボイスを!こもり校長:そんなこと言ってもらえて、嬉しいな……(笑)。こもり校長:(プロフィールを聞いて)“パーカー声優”とは何ですか?(笑)。愛美:“パーカー声優”は、かれこれ半年ほどやらせていただいていまして……去年末くらいから。こもり校長:最近だ(笑)。愛美:衣装を私服で用意するときとか、衣装さんに用意していただくときも、選ぶのに悩むなという話になったんです。それで、パーカー好きだし「似合う」って言っていただくことも多いので、「ずっとパーカーを着ていたら楽なんじゃないかな?」と思って……(笑)。こもり校長:いやいや(笑)。この四季がある日本では、パーカーというものがつらい時期もあるんですよ。まさに今です!愛美:そうですよね(笑)。もう毎日のように「パーカーは暑くないですか?」と、現場で会う方々に聞かれるんです。でもみなさんと同じ、半袖を着ている方の温度感と同じくらいに感じていると思うんです。夏の暑さに強いのかな?こもり校長:いやいやいや、パーカーを脱いでTシャツに着替えたほうが、絶対快適ですよ!愛美:でも汗じみとか気になっちゃって、それを気にするくらいだったら、いっそのことパーカーで覆い隠してやろう! みたいな気持ちもあって。でも、正直……普通に暑いんですよ(笑)。こもり校長:「暑い」って言っちゃった(笑)。愛美:体感温度はみなさんと同じなので、夏の暑さは感じているんです。しかも、夏ってパーカー売ってないんですよね。こもり校長:でしょうね!(笑)。愛美:なので、ちょっと引退の危機に追い込まれている……。こもり校長:半年で……(笑)。愛美:そうなんです。どうしたらいいと思いますか?こもり校長:どうしたら!? パーカーを脱いだらいいと思います!愛美:脱いだら、“パーカー声優”じゃなくなっちゃう……!こもり校長:ちなみに今日は、何のパーカーを着ているんですか?愛美:BUMP OF CHICKENさんのツアーパーカーです! 大好きなんです!こもり校長:(笑)。愛美:自分もアーティスト活動ではギターを持っているんですけど、ギターボーカルに憧れたきっかけがBUMP OF CHICKENさんなんです。こもり校長:そういうルーツがあったんですね。愛美:裏起毛なんですけど、一張羅なんで着てきました!愛美さんは、7月13日(水)にニューアルバム『AIMI SOUND』をリリース。そのジャケット写真でも、パーカーを着用しています。アルバム発売日には、YouTube Live『愛美「AIMI SOUND」発売記念スペシャルライブ‼』を配信。10月からは、『愛美 LIVE TOUR 2022 “AIMI SOUND”』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/