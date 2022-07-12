Tileは、7月12日・13日の2日間開催しているAmazonプライム会員向け大型セール「プライムデー」にて、落とし物トラッカー「Tile」シリーズを最大25％オフで販売する。セール期間は7月13日23時59分までの48時間。
「Tile」シリーズは、スマートフォンや財布、鍵など、貴重品を見つけ出せるようにBluetoothで位置情報を発信するスマートトラッカー。
Amazonプライムデーでは、ベーシックモデルの「Tile Mate（2022）ブラック」をはじめ、シリーズ最長の接続距離と防水性能（IP67）を備えたハイスペックモデルの「Tile Pro（2022）ブラック」、薄いカード型モデルの「Tile Slim（2022）」、リモコンに貼り付け可能なモデル「Tile Sticker（2022）」、「Tile Sticker（2022）2個パック」、「Tile Mate（2022）ブラック＆ホワイト」、「Tile スターターパック（2022）Mateブラック＋Slimセット」、「Tile Mate（2022）4個パック」といった最新モデルが最大25.2%オフで販売される。
さらに、旧モデルの「Tile Pro（2020）」や「Tile Slim（2020）」もセール対象となっている。
プライムデーでの販売価格は、以下のとおり。
2022年最新モデル
- Tile Mate（2022）ブラック：希望小売価格3,280円→セール価格2,600円（20.7%オフ）
- Tile Pro（2022）ブラック：希望小売価格4,680円→セール価格3,500円（25.2%オフ）
- Tile Slim（2022）：希望小売価格4,680円→セール価格3,500円（25.2%オフ）
- Tile Sticker（2022）：希望小売価格3,780円→セール価格3,000円（20.6%オフ）
- Tile Sticker（2022）2個パック：希望小売価格7,059円→セール価格5,600円（20.7%オフ）
- Tile Mate（2022）ブラック＆ホワイト：希望小売価格6,682円→セール価格5,300円（20.7%オフ）
- Tile スターターパック（2022）Mateブラック＋Slimセット：希望小売価格7,288円→セール価格5,830円（20%オフ）
- Tile Mate（2022）4個パック：希望小売価格11,492円→セール価格9,190円（20.0%オフ）
旧モデル
- Tile Pro（2020）2個パック：過去価格5,995円→セール価格4,550円（24%オフ）
- Tile Slim（2020）：過去価格4,550円→セール価格2,300円（37%オフ）