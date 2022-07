かわいくておいしい「キキ&ララ」のドーナツ

パステルカラーの色合いに、キキ&ララの優しい表情。見ているだけで癒されるサンリオの「リトルツインスターズ」のコラボドーナツが2022年7月24日まで、手作りドーナツ専門店「フロレスタ」に登場。おやつタイムや手土産にいかが?





「リトルツインスターズ」は、ゆめ星雲のおもいやり星でうまれた双子のきょうだい星。そんなかわいい双子きょうだいをモチーフにしたコラボドーナツは、第1弾(7月12日まで)、第2弾(7月13日~24日)にわたって販売されます。

第1弾は「リングドーナツ」





第1弾は、夏の流れ星をイメージした「リングドーナツ」。フロレスタこだわりのホワイトチョコレートに、紫芋パウダーやいちごパウダーを練り込んで色付けし、立体的なかわいい双子きょうだいに仕上げた一品。ちょこんとドーナツの上に乗ったキキとララがキュート!



<商品概要>

販売期間:2022年7月2日~12日

種類:リングドーナツ 2種(キキ/ララ)

価格:1個520円(テイクアウト時の価格)

第2弾は「コロコロカップドーナツ」





第2弾は、キキとララに加えて、ひとくちサイズの流れ星柄ドーナツがカップに入った「コロコロカップドーナツ」。ひとくちサイズで食べやすいので、お行儀よく食べたいという人にピッタリ。



<商品概要>

販売期間:2022年7月13日~24日

種類:キキ&ララ流れ星カップドーナツ 1種

価格:1個690円(テイクアウト時の価格)

すべて職人が手作りするフロレスタのドーナツ





カラフルでとてもかわいいドーナツですが、合成着色料や合成香料、保存料や防腐剤も一切使用せずに仕上げているそう。ひとつずつ熟練の職人が作っています。



コラボドーナツは、店頭のほか、オンラインストア「フロレスタオーガニックストア」でも販売。受注終了日は2022年7月15日の23時59分まで。



おうちデートのデザートにいかが?



(c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L631150