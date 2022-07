サンエックスキャラ大集合♪『サンエックス90周年 うちのコたちの大展覧会』

2022年8月11日(木・祝)より開催となる『サンエックス90周年 うちのコたちの大展覧会』。この度、チケット情報&グッズ情報が公開となった。

1932年に創業し、今年で90周年のサンエックスがこれまでに生み出してきたキャラクターが大集合となる大展覧会『サンエックス90周年 うちのコたちの大展覧会』は、2022年8月11日(木・祝)から8月30日(火)まで松屋銀座で開催。その後、巡回開催を予定している(今後の開催についての詳細は後日公式サイトにて発表)。

今回は、チケットの情報や、今回の大展覧会展にて販売されるオリジナルグッズの一部を紹介!

まずはチケット情報。

8月11日~14日分の入場券のみ事前抽選となり、空き枠が出た日時は一般販売日より先着順にて入場券を販売。なお、事前抽選は終了しているため、空き枠の情報等は公式サイトや公式Twitterで確認してほしい。

また、一部日程で日時指定制となっている。

チケットは、前売り券が一般1000円、高校生600円、小中学生500円、当日券が一般1300円、高校生800円、小中学生600円。前売券はローソンチケットにて取り扱いとなる。

前売り券の一般販売は、7月16日(土)10:00開始だ。

続いてグッズ情報。

本展覧会では、リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなどのぬいぐるみが大集合!

また、オリジナルグッズだけでなく、ここでしか見られないような作品のお披露目も用意されているとのこと。ぜひ会場に足を運んで確かめてほしい。

『サンエックス90周年 うちのコたちの大展覧会』の開催初日まで約1か月。家族や友人と一緒に思い出を作りに出掛けてみてはいかが?

