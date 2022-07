松屋ですみっコぐらしのノートがもらえて、どんぶりが当たる！

牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ専門店の「松のや・松乃家」、カレー専門店「マイカリー食堂」で「すみっコぐらし」とコラボした「B6ノート」プレゼント、抽選で「オリジナルどんぶり」が当たるキャンペーンが2020年7月中旬より開催となる。

「すみっコぐらし」はサンエックスの展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生した。

電車に乗ればすみっこの席から埋めていき、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」キャラたちが体現している、かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。

まずノートの方は2022年7月中旬から、対象のメニューを注文すると、オリジナルB6ノートがもれなくプレゼントされるというもの。全8種、ランダム配布となる。

なお2022年7月9日(土)~7月19日(火)10:00の期間内は、前のキャンペーンの「オリジナルA4クリアファイル」が無くなり次第、「オリジナルB6ノート」の配布となる。

どんぶりの方は、注文合計金額700円(税込)以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影し、専用フォームへ必要事項をご入力の上、応募すると、抽選で500名にオリジナルどんぶりが当たるというもの。

応募対象期間は7月19日(火)0:00 ~8月31日(水)23:59まで。応募締め切りは9月7日(水)23:59となる。

かわいいすみっコのグッズを手に入れつつ、しっかり食べて夏を乗り切ろう!

>>>『すみっコぐらし』松屋夏のコラボキャンペーンの画像を見る(画像3点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.