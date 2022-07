8月12、13日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」のタイムテーブルと各アーティストの出演ステージが発表された。

今回の「RSR」では、昇る朝日を迎えるSUN STAGEのクロージングアクトをBEGINが担当。またタイムテーブルの発表と合わせて、12日深夜に行われるセッションステージ「SATURDAY MIDNIGHT SESSION」の出演者も明らかになり、ゲストシンガーとして奥田民生、岸田繁(くるり)、甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)、渋谷龍太(SUPER BEAVER)、TOSHI-LOW(BRAHMAN、OAU)、中村佳穂、ゲストプレイヤーとして上原ひろみが出演することが発表された。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO

2022年8月12日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

SUN STAGE

ASIAN KUNG-FU GENERATION / クリープハイプ / SUPER BEAVER / sumika / YOASOBI



EARTH STAGE

OAU / カネコアヤノ / Creepy Nuts / ズーカラデル / ずっと真夜中でいいのに。 / 中村佳穂 / ZION



Hygge STAGE

岸田繁(くるり) / SADFRANK / TENDRE / 長岡亮介 / 羊文学



2022年8月13日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

SUN STAGE

King Gnu / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / Vaundy / BEGIN / BiSH / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / ROTH BART BARON



SATURDAY MIDNIGHT SESSION~明日に架ける歌~菌滅の音楽会

音楽監督:斎藤有太(Piano)

菌滅音楽隊:マレー飛鳥(Violin)/ 清水泰明(Violin)/ 志賀恵子(Viola)/ 西谷牧人(Cello)/ 山木秀夫(Drum)/ 伊吹文裕(Drum)

ゲストシンガー:奥田民生 / 岸田繁(くるり)/ 甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ) / 渋谷龍太(SUPER BEAVER) / TOSHI-LOW(BRAHMAN、OAU)/ 中村佳穂

ゲストプレイヤー:上原ひろみ



EARTH STAGE

Saucy Dog / 坂本慎太郎 / 怒髪天 / ハルカミライ / the pillows / 04 Limited Sazabys / フレデリック / milet / 緑黄色社会 / 鈴木実貴子ズ



Hygge STAGE

秋山黄色 / 映秀。 / 奇妙礼太郎 / スガシカオ / 田島貴男 / LOSALIOS