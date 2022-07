8月26~28日の3日間、神奈川・横浜アリーナで行われるアイドルフェス「@JAM EXPO 2022」の出演者第3弾が発表された。

今回新たにラインナップされたのは27日出演のHKT48、STU48瀬戸内PR部隊Season2、NMB48、OCHA NORMA、つばきファクトリー、でんぱ組.inc、femme fatale、フィロソフィーのダンス、わーすた、28日出演のAMEFURASSHI、AKB48 Team 8、佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)、浪江女子発組合、≒JOY、≠ME、ハロプロ研修生ユニット'22、BEYOOOOONDS、B.O.L.T、27日と28日出演のFES☆TIVE、まねきケチャの全20組。楽天チケットでは特典会参加券や選抜ユニット・@JAM ALLSTARS 2022のCDが付属するチケットの先行予約を7月14日まで受け付けている。

@JAM EXPO 2022

2022年8月26日(金)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

※後日発表



2022年8月27日(土)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / アップアップガールズ(プロレス) / いぎなり東北産 / ウイバナ / HKT48 / STU48瀬戸内PR部隊Season2 / NMB48 / OCHA NORMA / かすみ草とステラ / 九州女子翼 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / KRD8 / SANDAL TELEPHONE / C;ON / JamsCollection / Jumping Kiss / 神使轟く、激情の如く。 / 綺星★フィオレナド / SAISON / 刹那的アナスタシア / Task have Fun / TEAM SHACHI / chuLa / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / つばきファクトリー / Devil ANTHEM. / テラス×テラス / でんぱ組.inc / NightOwl / ナナランド / #2i2 / #ババババンビ / HelloYouth / PANDAMIC / femme fatale / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / Pimm's / PinkySpice / FRUITS ZIPPER / BELLRING 少女ハート '22 / ベンジャス! / BOCCHI。 / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / MIGMA SHELTER / 未来サプライズ / You Never Know / #よーよーよー / Luce Twinkle Wink☆ / わーすた



2022年8月28日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

アイドルカレッジ / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / AMEFURASSHI / alma / ウイバナ / ukka / AKB48 Team 8 / カラフルスクリーム / 九州女子翼 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / Kolokol / 佐々木彩夏(ももいろクローバーZ) / SANDAL TELEPHONE / C;ON / JamsCollection / しろもん / 綺星★フィオレナド / Strawberry Girls / SAISON / Task have Fun / chuLa / 手羽先センセーション / Devil ANTHEM. / 東京女子流 / ナナランド / 浪江女子発組合 / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / ≠ME / ばってん少女隊 / Palette Parade / ハロプロ研修生ユニット'22 / PANDAMIC / BEYOOOOONDS / FES☆TIVE / FRUITS ZIPPER / BABY-CRAYON~1361~ / ベンジャス! / B.O.L.T / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / MIGMA SHELTER / 未来サプライズ / メタモル!!! / You Never Know / #よーよーよー / Luce Twinkle Wink☆