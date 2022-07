チャーリー・プース、通算3枚目アルバムを10月に全世界同時リリース

US出身のシンガーソングライター、チャーリー・プースが、通算3枚目となるアルバム『CHARLE / チャーリー』を2022年10月7日(金)にリリースすることを発表した。

2018年に発売されたアルバム『Voicenotes/ヴォイスノーツ』から約4年、12曲が収録される今作はもっともパーソナルな作品となっているとのこと。チャーリーは、1790万人のフォロワーを有する自身のTikTokにて、このクリエイティヴの過程を一部公開しながら、すべてのステップをファンと共有しながら制作を進め、作品をよりよいものに紹介していく手法を用いてきた。

関連記事:コナン・グレイ「まともなデートをしたことがない」Z世代スターが自分を曝け出す理由

『CHARLIE』についてチャーリー・プースは自身のInstagramで以下のように語っている。

「このアルバムはインターネットの中で生まれたんだ。君たち皆の前で(TikTokなどのソーシャルを通じて)制作することは本当に楽しかった。2019年は、アーティストであるために、アートを作るために、人目を忍んで誰とも話さないようにしなきゃいけないと思っていたけど。でも、たくさんの人たちが制作過程を見て参加してくれることが、この作品を本当に良いアートにしてくれたってことがわかったよ。

これからのツアーで僕がこれらの曲を歌うとき、君たちが一緒に歌い叫んでくれるといいなと思ってる。だって、ここに収録されている曲たちは、君たちなしでは生まれなかったんだから。ありがとう」

『CHARLIE/チャーリー』からは2022年1月に「Light Switch / ライト・スイッチ」、2022年4月に「Thats Hilarious/ザッツ・ヒラリアス」、そして先日2022年6月24日に新曲「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS) / レフト・アンド・ライト(フィーチャリング・ジョングク・オブ・BTS)」を先行リリース。「Light Switch / ライト・スイッチ」は、全世界のべ4.5億回の総ストリーミング再生回数と、9,100万回のYouTube再生回数、新曲の「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS) / レフト・アンド・ライト(フィーチャリング・ジョングク・オブ・BTS)」はリリースされてから既に8800回の総ストリーミング再生回数と、8500万回のYouTube再生回数を達成している。

<リリース情報>

チャーリー・プース

『CHARLIE/チャーリー』

発売日:2022年10月7日(金)

価格:2860円(税込)

プレオーダー/プレセーブ:https://charlieputhjp.lnk.to/CHARLIEJPu

=収録曲=

1. Thats Hilarious / ザッツ・ヒラリアス

2.(タイトル未定)

3. Light Switch / ライト・スイッチ

4.(タイトル未定)

5.(タイトル未定)

6. Left and Right feat. Jung Kook of BTS / レフト・アンド・ライト(フィーチャリング・ジョングク・オブ・BTS)

7.(タイトル未定)

8.(タイトル未定)

9.(タイトル未定)

10.(タイトル未定)

11.(タイトル未定)

12.(タイトル未定)

※上記に加え、日本盤CDにはボーナストラック収録予定

オフィシャルサイト:https://www.charlieputh.com/