4人組ボーイズグループOWV、6thシングル曲のDance Practice Video公開

4人組ボーイズグループ・OWV(オウブ)』が、7月27日にリリースする6thシングル『Time Jackerz』より、タイトル曲のDance Practice Videoを公開した。

AWAが発表した”2022年にくるアーティスト”「#これくる2022」ランキングで3位にランクインし、少人数とは思えない迫力のあるライブパフォーマンスが話題となっている、OWV。「Time Jackerz」の振り付けは、気鋭の韓国振付師”Kasper”が担当。時間を様々な方法で表現したダンスで、Dance Practice Videoでは、ダンスの全体像を観ることができる。

さらにTikTokでは、『Time Jackerz』に収録される夏のライブにぴったりなアップチューン「Summer Days」の1サビ先行配信も開始されている。

<リリース情報>

OWV

6th single『Time Jackerz』

発売日:2022年7月27日

音源配信サイト:https://owv.lnk.to/TimeJackerz

ご予約ページ:https://owv.lnk.to/TimeJackerz_Reserve

=収録曲=

【CD】※全形態共通

1. Time Jackerz

2. Summer Days

3. Alright

4. Time Jackerz (instrumental)

5. Summer Days (instrumental)

6. Alright (instrumental)

【初回限定盤DVD】

・Time Jackerz Music Video

・The making of Time Jackerz

【FC限定盤Blu-ray】

OWV LIVE TOUR 2021 -CHASER- at Kanagawa Live Stage

-OPENING-

CHASER

Bling Bling

My flow

Slam Dog

-MC-

Question

Beautiful

twilight

-MC-

Roar

UBA UBA

Get Away

TALK TALK TALK

What you waitin for

Fifth Season

-ENCORE-

BE ON TOP

Ready Set Go

-MC-

PARTY

-ENDING-

初回限定盤 (CD+DVD) 2000円(税込)

通常盤 (CDのみ) 1200円(税込)

初回プレス分封入特典:トレーディングカード(全10種のうち1種)

FC限定盤 (CD+Blu-ray) 5000円 (税込)

※FC限定盤は『OWV OFFICIAL FANCLUB』会員様のみご予約対象となります。

FC限定盤のご予約はこちらから:https://fc.owv.jp/feature/6th_timejackerz_fc

<ライブ情報>

OWV秋ツアー「OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-」

2022年10月1日(土)東京・中野サンプラザ

昼の部:14時半開場 / 15時半開演

夜の部:18時開場 / 19時開演

2022年10月23日(日)大阪・メルパルクホール

昼の部:14時半開場 / 15時半開演

夜の部:18時開場 / 19時開演

2022年11月3日(木・祝)愛知・日本特殊登記市民会館ビレッジホール

昼の部:14時半開場 / 15時半開演

夜の部:18時開場 / 19時開演

Official HP:https://owv.jp/