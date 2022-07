TBSの音楽特番「音楽の日2022」より、出演アーティスト第3弾が発表された。

7月16日14時から21時54分まで約8時間にわたって生放送される「音楽の日2022」。出演アーティスト第3弾の中には、アニメ「おジャ魔女どれみ」シリーズよりMAHO堂、「ウマ娘 プリティーダービー」シリーズよりウマ娘、そして串田アキラ、影山ヒロノブ、きただにひろしといったアニソンシンガーが名を連ねた。彼らは一夜限りの特別企画「世界に届ける日本のエンターテインメントソング」で歌唱を披露。当日のタイムスケジュールは、7月15日21時に番組のオフィシャルサイトで発表される予定だ。

「音楽の日2022」

放送日時:2022年7月16日(土)14:00~21:54

放送局:TBS

出演者

総合司会:中居正広、安住紳一郎(TBSアナウンサー)

出演アーティスト

AI / INI / あいみょん / 石川さゆり / 石丸幹二 / ウマ娘 / EXILE / ORANGE RANGE / 影山ヒロノブ / KAT-TUN / 川崎鷹也 / Kis-My-Ft2 / きただにひろし / King & Prince / King Gnu / 串田アキラ / Creepy Nuts / クリス・ハート / 郷ひろみ / 小林武史 / Saucy Dog / 櫻坂46 / サンボマスター / 島津亜矢 / ジャニーズWEST / SUPER BEAVER / スキマスイッチ、SixTONES、Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / T.M.Revolution / Tani Yuuki / DA PUMP / DISH// / 長渕剛 / なにわ男子 / 新妻聖子 / NiziU / NEWS / Novelbright / 乃木坂46 / Perfume / 氷川きよし / BEGIN / 日向坂46 / 平原綾香 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / Hey! Say! JUMP / マカロニえんぴつ / MAHO堂 / MISIA / Mrs. GREEN APPLE / milet / MONGOL800 / MONGOL800×WANIMA / 矢沢永吉 / yama / 優里 / ゆず / Little Glee Monster / 緑黄色社会