明治安田生命J3リーグ第16節が9日と10日に行われた。

首位の鹿児島ユナイテッドFCは、ホームで福島ユナイテッドFCと対戦。19分に先制すると、29分に追いつかれるが、62分に米澤令衣がPKを決めて勝ち越し成功。鹿児島はリードを守り切って2-1で勝利し、2連勝となった。一方、敗れた福島は7戦未勝利となった。

いわきFCは敵地でFC岐阜と対戦。日高大の2ゴールで2-1の勝利を収め、2連勝となった。敗れた岐阜は2連敗となった。

3位松本山雅FCはカターレ富山と対戦。20分に常田克人が挙げた1点を死守し、上位対決を制して3連勝を収めた。一方の富山は8試合ぶりの敗戦となった。

Y.S.C.C.横浜はホームでヴァンラーレ八戸と対戦。39分、スルーパスに抜け出した松井大輔が相手GKとの一対一をチップキックで制して先制する。47分に林友哉がリードを広げると、63分には松井がループシュートで自身2点目を記録。その後に1点を返されたものの、YS横浜は3-1で勝利。6試合ぶりの白星で今季2勝目となり、待望の今季ホーム初勝利にもなった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼7月9日(土)

アスルクラロ沼津 1-0 カマタマーレ讃岐

Y.S.C.C.横浜 3-1 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 0-1 藤枝MYFC

松本山雅FC 1-0 カターレ富山

ガイナーレ鳥取 1-2 ギラヴァンツ北九州

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 福島ユナイテッドFC

▼7月10日(日)

AC長野パルセイロ 1-1 FC今治

FC岐阜 1-2 いわきFC

愛媛FC 2-0 テゲバジャーロ宮崎

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿児島(35/+16)

2位 いわき(34/+19)

3位 松本(34/+12)

4位 藤枝(29/+12)

5位 富山(29/+5)

6位 今治(25/+4)

7位 愛媛(25/0)

8位 岐阜(24/+3)

9位 長野(24/+1)

10位 沼津(23/+2)

11位 福島(21/+2)

12位 宮崎(18/-3)

13位 北九州(17/-5)

14位 讃岐(17/-6)

15位 相模原(14/-8)

16位 八戸(13/-14)

17位 鳥取(12/-14)

18位 YS横浜(8/-26)

◆■次節の対戦カード

▼7月15日(金)

19:00 富山 vs 八戸

▼7月16日(土)

16:30 いわき vs 沼津

18:30 鳥取 vs 長野

▼7月17日(日)

15:00 宮崎 vs 藤枝

16:30 今治 vs YS横浜

18:00 松本 vs 福島

18:00 讃岐 vs 愛媛

18:00 北九州 vs 岐阜

19:00 鹿児島 vs 相模原

