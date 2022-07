「すみっコぐらし」のキャラたちが東京スカイツリーに大増殖！

問題。人気キャラクター「すみっコぐらし」と、人気観光スポット「東京スカイツリー」には共通点がある。その答えは?

正解は、「どちらも今年2022年が、生誕10周年にあたること」!

その両者がこの記念すべき年に、コラボレーションイベント『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE』を開催することが決定!

「すみっコぐらし」10周年を記念した「すみっこでつながろうプロジェクト」の一環として開催されるこのイベントは、2022年8月10日(水)~2022年11月9日(水)の間、東京スカイツリーのイベント初登場となる「すみっコぐらし」のキャラクターがおばけになりきったり、新キャラクターの「おばけのなかま」が続々と登場! 限定オリジナルグッズやカフェメニューも販売されるという盛りだくさんのイベントだ!

屋根裏のすみっこにすんでいる「おばけ」。こわがられたくないのでひっそりとしている。おそうじ好き。

「すみっコぐらし」は、「リラックマ」「たれぱんだ」など多数の人気キャラクターを生み出したサンエックスが、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

電車に乗ればすみっこの席から埋めていき、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」キャラたちが体現している、かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。

2019年には開発チーム完全監修のオリジナルストーリーが描かれた、サンエックス初の劇場映画『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開。20th Centuryの井ノ原快彦と本上まなみがナレーションを務めたこの作品は、第29回日本映画批評家大賞アニメーション作品賞も受賞したスマッシュヒットとなった。

映画第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』も2021年11月に公開。ナレーションは引き続き井ノ原快彦と本上まなみが担当し、監督に大森貴弘(『夏目友人帳』『デュラララ!!』)、脚本に吉田玲子(『猫の恩返し』『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』)を迎えた本作は、公開2週目、3週目の週末観客動員数で1位を獲得。公開10週目にして動員数100万人突破というヒット作となった。

そんな「すみっコぐらし」のキャラとその仲間たちが大活躍(!?)する今回のイベントのポスターは、作者・よこみぞゆりの描き下ろしの特別デザインで、めっちゃカワイイ仕上がり。イベントへの期待感も爆上がりだ!

気になるイベントの主な内容は、

1.地上450mから街並みが一望できるガラス張りの天望回廊での展示演出

2.地上350mの展望台 特設ショップでの限定オリジナルグッズ販売

3.天望回廊 フロア445での限定オリジナルフォトサービス販売

4.天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」での限定オリジナルカフェメニュー販売

5.天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER」での特別映像の上映

6.特別ライティング点灯

いずれも現時点での予定なので、変更になる可能性もあり、実施内容の詳細は後日改めて発表されるとのこと。

詳しくは、東京スカイツリーのHPで確認しておくといいぞ!

また、5.で紹介した「SKYTREE ROUND THEATER」で上映される特別映像には、Twitter上で現在募集中の「すみっコぐらし」に寄せられたメッセージも上映予定。7月30日が締め切りなので、参加したいファンはトライしてみよう!

いつもはすみっこにいる彼らだけど、2022年の暑い夏は、日本一高い東京スカイツリーの「すみっコぐらし」のキャラたちが織り成すイベント『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE』で、クールに熱く行こうじゃないか!

