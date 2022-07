木村拓哉「僕にとって何よりのモチベーション」主演ドラマ「未来への10カウント」撮影を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。7月3日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。2022年4月~6月まで放送していた木村主演のドラマ「未来への10カウント」(テレビ朝日系)について語りました。<リスナーからのメッセージ>「未来への10カウント」を全話観ました。環境など共感する部分がたくさんありました。そして、何よりうれしかったのは毎週、「未来への10カウント」を家族みんなで観れたことです。長男・長女は自立し、現在は高1の次女と小4の次男、奥さんの4人で暮らしています。その4人が1つの作品を(毎週)楽しみにしながら、1つの画面を共有する。そんな時間がとてもうれしくありがたく思えました。その感謝をどうしても伝えたくて、人生初のメッセージに至りました。「木村さんだけでなく、たくさんの人たちで作られた作品に、心からありがとうございました」次男は6話目ぐらいで、「この人は『One and Only』(木村のファーストアルバム『Go with the Flow』収録曲)の人? すごいなぁ」と感動し、次女は、最終話を観ているときに桐沢祥吾(木村が演じた役名)が部員1人ずつにメッセージを贈る場面で「演技、うまっ!」と言い、家族から「誰が言うとんねん!」「今頃かいっ!」とツッコミが入るなど、何気なく、でも貴重な思い出でした。本当にありがとうございました(43歳 男性)そんな感謝の言葉が綴られたメッセージに木村は、「いやいや、こちらこそ。こうやって、ご家族みなさんで作品を受け取ってくれたのが、僕も非常にうれしいです」とコメント。劇中で、高校ボクシング部のコーチ役を演じた木村。「自分にとっても初めて試みる作品でもあったので、“どうなるかなぁ”と思っていたんですけど、受け取ってくださる方たちが楽しんでくれている感が非常に伝わってきていたし、僕も体感していたので『とにかくやるべきことを、ひたすらやるしかないな』というモチベーションでやっていました」と実感を語りつつ、「でも本当に、こうやって受け取ってくれている人たちが実在しているっていうことが、僕にとって何よりのモチベーションにつながったので、逆にお礼を言いたいです。ありがとうございます!」と感謝の思いを伝えました。次回7月10日(日)の放送は、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さん、濱家隆一さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/