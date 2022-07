中島卓偉、3年ぶりの“ライヴツアー”を開催！ 「僕が一番つんのめりそう（笑）」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月2日(土)の放送は、中島卓偉(なかじま・たくい)さんが登場! 7月に開催されるライヴと8月から始まるツアーについて伺いました。中島さんは、4月に事務所を独立し、5月にシングル「風に飛び乗れ」をデジタルリリース。そして、独立後初のライヴを7月10日(日)に原宿RUIDOで開催! さらに8月13日(土)からは、ライヴツアー「DESTRUCTION chapter 1」がスタートします。卓偉:7月10日のライヴは予約で完売しまして。逹瑯:わぁっ!卓偉:幸先が良くてありがたい感じなんですけど、昼公演と夜公演の1日2公演あって、このライヴがあったうえで8月に本ツアーがありますので、そちらにもぜひ来てほしいなって。昼と夜でかぶっている曲もなく、メニューも変えて……とにかく今はファンの方が喜んでくれる曲をやりたいと思っています。逹瑯:7月10日のRUIDOは、独立して1発目のお披露目パーティーっていう感じなんですね。卓偉:はい。8月のツアーでは新曲もやりますけど、古い曲もいっぱいやろうと思っています。逹瑯:古い曲は、時期的にどこからどこまで(の年代)を考えているんですか?卓偉:1999年デビューなんですけど……99年から2004年ぐらいまでの曲を集中してやります。逹瑯:じゃあ本当に初期の頃と今の曲を混ぜて?卓偉:そうですね、はい。逹瑯:うわぁ! それはみんなうれしいんじゃないですか?卓偉:もちろん、この20年の間の人気曲もやりますけど、その辺の時代の曲が濃いほうがいいかなと。逹瑯:バンド形式のライヴツアーは3年ぶりなんですね?卓偉:このコロナ禍で、ずいぶん長い間やれてなくて。逹瑯:(ファンの方は)めちゃくちゃ楽しみなんじゃないですか?卓偉:いやもう、僕が一番つんのめりそうですね(笑)。本当にできなかったんで“ようやく(ライヴができるときが)来たな!”って思うし、「待ってました!」っていうファンもいてくれて。逹瑯:8月13日が東京・Veats Shibuya、14日が大阪・OSAKA MUSE……いや、移動も含めて大変な2daysですね!卓偉:そうです。しかも、(昼公演と夜公演があるので)13日、14日で計4公演なんですよね。逹瑯:すごっ!卓偉:ちょっと喉が心配ですけど、頑張ります(笑)。逹瑯:俺は心配しないですけどね! 卓偉くんはもう超人だからなぁ~(笑)。卓偉:いやいや(笑)。◎7月9日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、声優・歌手の早見沙織さんが登場! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack