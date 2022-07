『アズレン』ムッとしたお顔も可愛い♪ 風雅で流麗な肇和フィギュア

大人気海戦スマホゲーム『アズールレーン』より、「肇和」のフィギュアがダイナミックなポーズで登場! ホビー通販大手の「あみあみ」にて現在予約受付中だ。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

そんな本作より、「肇和」が1/7フィギュアとして登場!

肇和ちゃんらしい少しムッとした可愛いお顔に、風雅さと流麗さのあるダイナミックなポーズを再現。

台座も含めて約28cmもするインパクトのあるアイテムとなっている。

また、あみあみ限定特典として「A2クリアポスター」が付いてくる。

ツンかわ肇和ちゃんを手元で堪能しよう!

>>>「舞扇、歌に乗せて!」肇和フィギュアをいろんな角度で見る♪(写真15点)

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.