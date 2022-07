『ミニオンズ』がおやつタイムにフィーバーだ！お目めキラキラな和菓子

2022年7月15日(金)に公開される映画『ミニオンズ フィーバー』に合わせて、可愛いミニオンズたちをかたどった和菓子が新登場する。「食べマス ミニオンズフィーバー」で美味しいおやつ時間を楽しく過ごそう。

イルミネーションが贈る大ヒットシリーズ『ミニオンズ』が、和菓子に姿を変えてやってくる。

最強最悪のボスに仕えることが生きがいのミニオンたちが、なぜひとりの少年グルーをボスとして選んだのか、超個性的な新キャラクターを巻き込んで、ミニオンと怪盗グルーの【はじまりの物語】がついに明らかになる映画『ミニオンズ フィーバー』の公開に合わせて、「ボブ」「スチュアート」「ケビン」が和菓子の「練り切り」に大変身。

「食べられるマスコット」をモットーに、様々なキャラクターの和菓子をリリースしてきた「食べマス」に登場する。

これまでに『ミニオンズ』キャラたちは「食べマス」に登場しているが、今回は「ボブ」「スチュアート」「ケビン」の表情を一新し3種同時にラインナップ。

第3弾となる本商品では、劇中の印象的な表情が愛らしく表現されている。

中身の餡は、”ボブ” は大好物のバナナ味、”スチュアート” はストロベリー味、”ケビン” はチョコレート味。

うるうるお目目がとってもチャーミングで、売り場で目が合ったら思わず連れて帰りたくなっちゃいそう。

かわいすぎて、食べられるか心配!?

フォトジェニックで美味しい『ミニオンズ』たちで、疲れた頭に糖分チャージ! おやつタイムを楽しんじゃおう。

☆『ミニオンズ フィーバー』の「食べマス」を画像で見る(写真8点)>>>

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.