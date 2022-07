ハリー・ポッターファンなら要チェック！赤坂の「Harry Potter Cafe」に行ってきた！

期間限定! ハリー・ポッター魔法ワールドをイメージしたカフェが赤坂に登場! 一足先に「Harry Potter Cafe」を訪れた編集部員が、店内の様子やフード・ドリンクメニューをレポート♪

2022年7月8日(金)より、いよいよグランドオープンとなる「Harry Potter Cafe」。ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を楽しめるカフェとして、今、注目を集めています。

世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズは、1997年に第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」が発売されてから瞬く間にベストセラーとなり、現在までに80言語に翻訳され、日本では1999年に初めて出版されました。

2001年には映画『ハリー・ポッターと賢者の石』、翌年に映画『ハリー・ポッターと秘密の部屋』が公開。その後2011年までに全8作が製作され大ヒットシリーズとなりました。

2021年、ハリー・ポッター第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年を迎えました。

そんなハリー・ポッター魔法ワールドを楽しむことができるカフェが、赤坂Bizタワーに期間限定で登場!

映画『ハリー・ポッター』にインスパイアされたカフェの内装、フォトジェニックなフードやデザート、ファンタジー感あふれるドリンクは、ファンであったら感動すること間違いなしです! さっそくレポートしていきます!

【外観からハリー・ポッターワールド全開!】

グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローの大きなタペストリーが印象的です。

ちなみに夜はこんな感じになります。ライトアップされたカフェも雰囲気があっていいですね♪

【巨大なハリー・ポッターの杖に注目!】

店内に入ると、床にライトアップされた「Harry Potter Cafe」のロゴが歓迎してくれました。

映画『ハリー・ポッター』の世界を彷彿とさせる、壁に飾られた絵画が素敵ですね。そして注目していただきたいのが、天井からぶら下がっているハリー・ポッターの杖! こちらはなんと3.5メートルもの長さがあるそうですよ。杖の先端が光っていますね。

また、店内にはグッズコーナーもあるので、「Harry Potter Cafe」を訪れた記念に、カフェオリジナルのグッズをGETしてみてはいかがでしょうか?

外観や内装だけでもハリー・ポッター魔法ワールドの世界にどっぷり浸ることができましたね。それでは、実際に注文したフード・デザート・ドリンクメニューを紹介していきます!

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

【ドリンクメニューの『エクスペクト・パトローナム』には仕掛けあり!】

次は、皆さんが一番気になっているであろう、フード・デザート・ドリンクメニューを見ていきたいと思います。今回、実際に注文したメニューを、写真付きでひとつずつ紹介していきます!

■ホグワーツ チーズトースティー グリフィンドール ~ ビーフ&オニオン ~

デミグラスソースを和えたビーフとオニオンソテーをサンドしたチーズトースティー。パンプキンスープが付いています。食べごたえバッチリです!

グリフィンドール以外にも、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローのチーズトースティーのメニューがあり、それぞれ中に入っている具材が違うので、どの寮のチーズトースティーが好きか、食べ比べしてみてもいいかもしれませんね。

■ドラゴンの吐息 ローストビーフ

グレイビーソースをかけたローストビーフ。ヨークシャープディングやマッシュポテトなどが付いた、豪華な一皿です。

たまごとオニオンソースが入った小瓶のふたを開けると、なんと中から煙が出てくるんです! これが ”ドラゴンの吐息” かと感動しました!

■イートンメス ゴブレット

カシスシャーベットやチョコスポンジなどが入ったイートンメスです。イートンメスというのは、メレンゲと生クリームといちごで作る、イギリスのデザートだそうですよ。

様々な味と食感が楽しめる、大満足の一品です!

■アラゴグの隠れ家

手前の蜘蛛の形をしたココアパウダーが印象的な、バニラアイスが入ったモンブランケーキ。可愛らしい見た目なので、ついついたくさん写真を撮りたくなりますが、中のアイスが溶けないうちに召し上がってくださいね。

■エクスペクト・パトローナム

ライチベースのノンアルコールカクテル。ドリンク上部のドーム部分は、指やナイフなどで軽くつつくと、割れてモクモクと煙が出てくる仕掛けになっているんです!

動画を撮ったり、連写したりすることをオススメします♪ 見た目も美しいドリンクです。

■ウィンガーディアム・レヴィオーサ

リンゴベースのノンアルコールカクテル。カップの下には羽が入っています。ハーマイオニーが華麗に羽を浮遊させたシーンを思い出しますね。

他のノンアルコールカクテルのメニュー名も『ハービヴィカス』『ステューピファイ』と、すべて呪文になっているところがファンにはたまらないはず♪

期間限定の「Harry Potter Cafe」で、ハリー・ポッター魔法ワールドの世界観を思う存分楽しんでみてはいかがでしょうか?

