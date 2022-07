9月17、18、19日に東京・国立代々木競技場で開催されるJ-WAVE主催のフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market」の出演者が追加発表された。

このフェスでは国立代々木競技場第一体育館を1st STAGEと2nd STAGEに分けた2ステージと、国立代々木競技場第二体育館の3rd STAGEの計3ステージでライブが行われる。このたび、国立代々木競技場第一体育館の17日公演にゲスの極み乙女、ASIAN KUNG-FU GENERATION、18日公演にSTUTS、19日公演に今市隆二が追加された。併せて、国立代々木競技場第一体育館の出演者のステージ割りも明らかになった。

さらに国立代々木競技場第二体育館の3rd STAGEの出演者も明らかに。17日は折坂悠太、竹原ピストルらがアコースティック編成でパフォーマンスを披露し、アルーナ、HYBS、MCBK & FAZらアジアの人気アーティストも参加する。18日はJ-WAVEがおすすめの楽曲を紹介する「SONAR TRAX」の選出アーティストが対バン形式で登場。雨のパレードとROTH BART BARON、Chilli Beans.とあっこゴリラ、TENDREとchilldspotが競演し、もう1組の対バンは後日発表される。19日にはベルギーから初来日のアイリが出演。さらにいとうせいこう率いるユニット・いとうせいこう is the poetに満島ひかり、社長(SOIL&"PIMP"SESSIONS)、SKY-HI、元ちとせらゲストアーティストを迎えた特別ステージが展開される。

J-WAVE presents INSPIRE TOKYO ~Best Music & Market

2022年9月17日(土)~19日(月・祝)東京都 国立代々木競技場第一体育館 / 国立代々木競技場第二体育館 / 外周エリア

ライブ:OPEN 11:00 / START 12:00 / CLOSE 21:00(予定)

マーケット:OPEN 10:30 / CLOSE 20:00(予定)



2022年9月17日(土)

国立代々木競技場第一体育館 1st STAGE

<出演者>

ゲスの極み乙女 / クリープハイプ / go!go!vanillas / DISH//



国立代々木競技場第一体育館 2nd STAGE

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / KICK THE CAN CREW / Creepy Nuts / レキシ



国立代々木競技場第二体育館 3rd STAGE

<出演者>

折坂悠太 / 竹原ピストル / アルーナ / HYBS / MCBK & FAZ / and more



2022年9月18日(日)

国立代々木競技場第一体育館 1st STAGE

<出演者>

ALI / サンボマスター / MAN WITH A MISSION



国立代々木競技場第一体育館 2nd STAGE

<出演者>

STUTS / Awich / KANDYTOWN / (sic)boy



国立代々木競技場第二体育館 3rd STAGE

<出演者>

雨のパレード×ROTH BART BARON / Chilli Beans.×あっこゴリラ / TENDRE×chilldspot / and more



2022年9月19日(月・祝)

国立代々木競技場第一体育館 1st STAGE

<出演者>

Kroi / Nulbarich / Vaundy



国立代々木競技場第一体育館 2nd STAGE

<出演者>

今市隆二 / OKAMOTO'S / 秦基博 / マカロニえんぴつ



国立代々木競技場第二体育館 3rd STAGE

<出演者>

アイリ / いとうせいこう is the poet with 満島ひかり、社長(SOIL&"PIMP"SESSIONS)、SKY-HI、元ちとせ / and more